Beloning van 10.000 euro voor tip die leidt naar Mohamed Anaya

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vermiste Mohamed Anaya. De 26-jarige Rotterdammer is sinds 14 juni spoorloos. Die dag had hij een afspraak in Den Haag. Zijn auto is later teruggevonden in Rijswijk.

De politie houdt er rekening mee dat de verdwijning van Mohamed te maken heeft met een partij verdovende middelen, waarmee iets mis is gegaan. Van Anaya is bekend dat hij een crimineel verleden heeft. Hij werkte als 'uithaler' in de haven van Rotterdam, waarbij hij ingevoerde partijen cocaïne uit containers haalde. In 2013 werd hij daarvoor opgepakt, toen hij 350 kilo coke wilde binnenhalen. In 2016 werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar.

De zwarte Volkswagen Golf GTE model 7 waarin hij reed is op 14 juni nog gezien op de Dr. H. Colijnlaan in Rijswijk en op de Rijswijkseweg in Den Haag. De wagen is teruggevonden op de Van Vredenburchweg in Rijswijk. De auto heeft een opvallende deuk in de motorkap. De politie plaatste stoepborden en vroeg aandacht voor de zaak in Team West, maar het is tot nu toe niet duidelijk wat er met Mohamed is gebeurd en of hij nog leeft.

