Uit de hand gelopen verjaardagsfeestje wordt steeds groter festival

Het begon een beetje als een grap van een paar vrienden, maar zo’n negen jaar later is het uit de hand gelopen verjaardagsfeestje serious business geworden. Het Noordwijkerhoutse festival Loungefest trekt inmiddels duizenden bezoekers uit de hele streek en wordt komend weekend weer gehouden bij het Oosterduinse meer in Noordwijkerhout.

Ooit begon het allemaal met een opblaaszwembadje in een grote achtertuin, waarin een mannetje of honderd genoot van een feestje. Maar toen het uit de hand begon te lopen, het feest groter werd, en de politie eraan te pas kwam, besloten Ben Wilson en Aike Rosdorff het groter aan te pakken. Ze zetten een stichting op en vroegen vergunningen aan voor een 'echt' festival.

Nu, in 2019, komen daar in totaal meer dan vierduizend man op af. Een droom. 'Toen we dit allemaal bedachten waren we hier helemaal niet mee bezig. Maar dit is fantastisch', zegt Ben, één van de organisatoren. 'Elk jaar worden we weer wat groter, en daarbij horen ook weer nieuwe uitdagingen. Het is een avontuur, waar iedereen veel passie en energie in steekt.'

Vrijwillig

De organisatie van het festival is compleet vrijwillig. Aike: 'We doen dit allemaal naast ons werk. We vinden dit echt leuk om te doen en doen dit uit liefde voor muziek en liefde voor festivals. Dat gevoel brengen we over op de bezoekers.' De aankomende editie van Loungefest is alweer de zevende in de geschiedenis van het festival.

Aan het begin van deze week is begonnen met het opbouwen van het festivalterrein. En dat gaat gestructureerder dan ooit. 'We zijn een dagje eerder begonnen en iedereen loopt rond met een glimlach, dus dat gaat allemaal goed. Dat is weleens anders geweest', lacht Wilson, die samen met zijn medeorganisatoren druk is met het regelen van allerlei zaken.

Vier stages

Het festival kent dit jaar vier podia, waar verschillende artiesten op te zien zullen zijn. Van 'wereldse muziek' tot elektronische muziek. 'Ook zijn er verschillende activiteiten. Zo is er een rollerdisco waar iedereen lekker kan crossen en een plek voor artiesten om te jammen.'

