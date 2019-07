Den Haag wil af van al het autoverkeer bij station Hollands Spoor

Om dit voor elkaar te krijgen komt er een 'knip' op de Parallelweg, vlak voor het station. Verkeer vanaf de Vaillantlaan kan dan niet meer voor het station langs, richting het Rijswijkseplein. Ook de Hoefkade wordt afgesloten zodat automobilisten vanaf de snelweg niet meer binnendoor richting de Vaillantlaan kunnen rijden.

'We zien dat het voor fietsers een levensgevaarlijke route is', zegt wethouder Robert van Asten (D66). 'Dat komt omdat de Parallelweg en de Hoefkade niet gebruikt worden door bestemmingsverkeer maar als doorgaande route van en naar de A12. Daar willen we vanaf.'

Onnodige ritjes voor pakje peuken

Het is de bedoeling dat doorgaand verkeer de centrumring via de Neherkade gaat. Van Asten: 'Auto's worden naar de centrumring gestuurd. We willen niet meer dat mensen voor bijvoorbeeld een pakje sigaretten in de auto stappen en naar het Stationsplein rijden. Als je sigaretten wilt kopen, wat ik overigens afraad, dan kan dat ook lopend of op de fiets. Wij willen af van allerlei onnodige ritjes.'

Volgens Van Asten komen de maatregelen de verkeersveiligheid ten goede. 'Als verkeer naar de centrumring wordt gestuurd, komt er meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Dat is nodig want zij komen steeds verder in de verdrukking te zitten, zeker op de Hoefkade.'

Rode Loper

Het plan is onderdeel van het verbeteren van de aantrekkelijkheid van de Rode Loper. Dat is een route die loopt vanaf Hollands Spoor naar het centrum. 'Die is aangelegd om mensen op een prettige manier naar de binnenstad te laten gaan', zegt Van Asten. 'We willen daarom ook dat mensen veilig het Stationsplein over kunnen steken.'

De bewoners en ondernemers zijn betrokken bij de plannen. 'We hebben uitvoerig overleg gehad met betrokkenen', zegt Van Asten. 'We hebben hun zorgen besproken en aangegeven dat we een verkeersveilige omgeving willen creëren. Het biedt voor bewoners en ondernemers ook kansen.' Volgend jaar beginnen de belangrijkste werkzaamheden.

