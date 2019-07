Stedin: 'Geen lekken in gasleidingen rondom Jan van der Heijdenstraat'

Ravage na de verwoestende explosie in de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag. | Foto: ANP

In de buurt van de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag zijn in de dagen na de gasexplosie geen lekken in de gasleidingen geconstateerd. Dat zei netbeheerder Stedin woensdag tijdens een werkbespreking in de Haagse gemeenteraadscommissie.

De commissie van de Haagse gemeenteraad kwam bijeen om de bevindingen van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en Stedin te horen over de oorzaak van de gasexplosie. Bij de ontploffing op zondag 27 januari werden drie huizen verwoest en zes woningen waren tijdelijk onbewoonbaar. Tien mensen raakten gewond. Een van hen, de 28-jarige Sharwin werd na een urenlange reddingsactie onder het puin vandaan gehaald.

SodM concludeerde eerder al dat er een scheur in de gasleiding is ontstaan. Het instituut zei toen te vermoeden dat 'mechanische spanning op de leiding' ervoor had gezorgd dat de leiding scheurde.

'Tal van oorzaken mogelijk'

Anderhalve maand na de presentatie van het onderzoeksrapport is voor de onderzoekers nog steeds niet met zekerheid te zeggen waardoor de scheur in de gasleiding is ontstaan. Maar wat precies de ontstekingsbron was, daarover tasten de onderzoekers nog volledig in het duister. Pieter van den Berge (SodM): 'Tal van oorzaken zijn mogelijk. Dat is ook niet meer te achterhalen. Dat komt ook doordat veel is vernietigd door de gasexplosie.'

Van den Berge zei ook niet te weten hoe de scheur heeft kunnen ontstaan. 'Misschien door een grote boom? De verkeersintensiteit? Een heel directe relatie met de scheur is er niet. Daarvoor is nader onderzoek nodig.'

Beter in de gaten houden

In dat vervolgonderzoek wordt onder andere gekeken naar de trillingen van het verkeer en het effect daarvan op oude gasleidingen. Van den Berge: 'Het is onduidelijk of we wijzer zullen worden.' Hij pleitte om de monitoringsfrequentie naar scheuren in leidingen omhoog te halen. Zo worden lekken in de gasleidingen sneller opgemerkt en wordt de kans op een nieuwe gasexplosie kleiner.

Wat wel duidelijk is, is dat de gasleidingen in de Jan van der Heijdenstraat een zogezegd 'laag risico' hadden. Dat wil zeggen dat 'de gasleidingen in deze straat niet gesaneerd moesten worden', zei Van den Berge. In de periode voordat de gasexplosie plaatsvond, waren er in de omgeving wel twee incidenten gemeld met de gasleidingen in de buurt, maar hierbij ging het om eenvoudige reparaties.

Interactieve kaart

Van den Berge benadrukte dat het 'ongemakkelijk voelt dat je geen zekerheid hebt waardoor deze scheur is ontstaan'. Hij wees erop dat mensen die zich zorgen maken via een interactieve kaart kunnen zien of de leidingen in hun straat al zijn gesaneerd of hun straat al op de planning staat om gesaneerd te worden.

Ook Judith Koole van Stedin voelde met Van den Berge mee. 'Ook voor ons is het onbevredigend dat de oorzaak niet te achterhalen is. Voor veel mensen heeft het hun leven drastisch veranderd. Ik heb met mensen gesproken en dat maakt diepe indruk.'

Extra gezocht naar lekken in Laak

In het Haagse stadsdeel Laak heeft Stedin extra preventief gezocht naar lekken in de gasleidingen. Na de gasexplosie deden bewoners bij de netbeheerder het verzoek om extra te controleren. In de dagen zijn er geen lekken in de 'driehoek' van de Jan van der Heijdenstraat geconstateerd, zei de netbeheerder. Stedin heeft toegezegd over het algemeen vaker naar lekken in gasleidingen te gaan zoeken.

Ook benadrukt Stedin dat het ging om een noodlottig ongeval en dat er geen sprake is van verwijtbaarheid aan Stedin. 'We hebben alles gedaan wat we moesten doen. Dat laat onverlet dat er die scheur in de leiding zat en met andere factoren deze explosie heeft veroorzaakt', zei Koole. Stedin is dus juridisch niet verplicht om een schadevergoeding te verstrekken aan de gedupeerden. Desondanks voelt Stedin zich maatschappelijk bij het incident betrokken en trekt zij zich het lot van gedupeerden aan. Stedin wil in dit geval de zwaarst getroffen bewoners ondersteunen bij het oppakken van hun leven. Voor bewoners is er een vast aanspreekpunt die hen ondersteunt om de processen voor de verzekering en schadeafhandeling met ze uit te zoeken. Na de zomer spreekt Stedin met bewoners over vervolg. Ook is Stedin aan het kijken of het een vervolgonderzoek kan doen.

1.373 kilometer aan gasleidingen in Den Haag

Netbeheerder Stedin verzorgt een kleine twee miljoen gasaansluitingen, voornamelijk in de provincie Zuid-Holland. Stedin heeft in totaal 23.364 kilometer aan gasleidingen liggen. Ter indicatie: de omtrek van de aarde is circa 40.000 km. Jaarlijks wordt 4.377 miljoen kubieke meter hoeveelheid gas door de leidingen getransporteerd.

Voor het gasnetwerk ligt de nadruk op saneringen. Jaarlijks wordt 155 kilometer gasleiding vervangen, waar tussen de 26.000 en 31.000 huisaansluitingen uiteindelijk baat bij hebben. In de periode 2010-2019 is er in totaal 1.458 km aan gasleidingen hersteld. In Den Haag ligt in totaal 1.373 km aan gasleidingen, 16 procent (224,7 km) van de leidingen valt onder de versnelde sanering. 2,1 kilometer gasleiding is geclassificeerd als 'hoog risico'. Stedin ligt op schema als het gaat om het vervangen van de gasleidingen, benadrukte Benaissa el Hammad.

LEES OOK: Kijk hier of er in jouw buurt verouderde gasleidingen liggen