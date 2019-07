Geen geld voor vakantie? Deze Haagse buurthuizen helpen je de zomer door!

Een zithoek met twee comfortabele banken, een koffietafel en een boekenkast. Een hoek van de kringloopwinkel van Schroeder aan de Loosduinsekade in Den Haag is sinds twee jaar het domein van een buurthuis. 'Hier haken we, eten we samen, of maken we schilderijen', vertelt Bas Scholtes. Als vrijwilliger is hij sinds het begin betrokken bij deze sociale ontmoetingsplek in het Transvaalkwartier.

'Een vaste groep vrouwen weet inmiddels elke dinsdag onze haakmiddag te vinden', gaat Scholtes verder terwijl hij om de grote centrale tafel loopt. 'We begonnen twee jaar geleden met drie deelnemers en inmiddels doen wekelijks een tiental buurtbewoners mee. Het is hier altijd erg gezellig.'

Buurthuizen in de zomer extra open

Sinds de start aan de Loosduinsekade heeft Schroeder ook bij drie andere kringloopvestigingen in de stad een buurthuis opgezet. En die worden zo goed bezocht door omwonenden, dat de organisatie heeft besloten deze zomer extra activiteiten te organiseren.

'We merkten dat bij onze buurthuizen in de zomer het activiteitenaanbod minder werd, terwijl er in die periode juist meer behoefte blijkt te zijn', legt buurthuiscoördinator Mirjam Bekker uit. 'Als je de zomervakantie in eigen stad doorbrengt terwijl je buren, vrienden of familie weken weg zijn, kan de zomer erg lang duren. Daarom hebben we een zomercarrousel bedacht, waarmee we buurtbewoners uitnodigen om ook eens in andere wijken bij de buurthuizen daar een kijkje te nemen.'

Met een stempelkaart in de hand kunnen inwoners van Den Haag in de verschillende buurthuizen van Schroeder allerlei creatieve workshops volgen. Van fotografie tot schrijven en van improvisatietheater tot dans. Maar ook een stads- of strandwandeling behoort de komende weken tot de mogelijkheden.

Andere buurt- en wijkcentra in de stad organiseren ook extra activiteiten tijdens deze zomervakantie. Bekijk onderstaand kaartje voor een overzicht en buurthuis bij jou in de buurt.