FvD Zuid-Holland wil onderste steen boven over project warmterotonde

Restwarmte uit de Rotterdamse haven moet vanaf komend jaar huizen in Leiden verwarmen, maar het miljoenenproject ligt stil. Veel informatie over de zogeheten warmterotonde is geheim verklaard. Forum voor Democratie pleit daarom nu voor een provinciale enquête, zodat duidelijk wordt wat er fout is gegaan.

In de lente van dit jaar hebben de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland laten weten dat de warmterotonde vertraging heeft opgelopen. De aanbesteding door het Warmtebedrijf, dat de operatie moet regelen, was 'gestuit'.

NRC Handelsblad meldde eerder deze maand dat 'voor de gemeente Rotterdam een avontuur met een eigen Warmtebedrijf is uitgelopen op een financieel en politiek fiasco'. Oorzaak is een combinatie van angst voor gezichtsverlies, wensdenken en structurele onderschatting van risico's, zo blijkt uit een reconstructie van NRC.

Miljoenen

De gemeente Rotterdam heeft al meer dan 200 miljoen euro in het bedrijf gestoken en ook andere overheden staken tientallen miljoenen in het bedrijf. Zo trok de provincie Zuid-Holland 65 miljoen euro uit en stopte dit in een fonds. Deze inleg wordt uiteindelijk dubbel en dwars terugverdiend, beloofde de toenmalige provinciebestuurder Han Weber (D66). De uitvoering moet rendement opleveren, wat betekent dat de totale investering voor het net uitkomt op 4 à 5 miljard euro, zo presenteerde de provincie het plan begin 2017.

Maar tot nu toe heeft de warmterotonde vooral geld gekost en bestuurders veel hoofdpijn bezorgd. Het leidde zelfs tot het opstappen van gedeputeerde Weber, die zei dat ambtenaren belangrijke informatie over het warmteproject niet met hem hadden gedeeld. Daardoor kon hij het provinciebestuur en Provinciale Staten niet volledig informeren.

Provinciale enquête

Woensdag sprak een commissie van Provinciale Staten opnieuw over de voortgang van het project. Fractievoorzitter Matthijs Sandmann van Forum voor Democratie voerde voorafgaand aan de vergadering de druk op het provinciebestuur vast op. 'Mocht het provinciebestuur opnieuw weigeren om onze vragen te beantwoorden, dan ziet Forum voor Democratie zich genoodzaakt om op de eerstkomende Statenvergadering een motie in te dienen die de Provinciale Staten van Zuid-Holland verzoekt een provinciale enquête in te stellen', aldus de FvD'er.

'De onderste steen moet boven, de burger moet weten wat er met zijn geld gebeurt en wat hem in de toekomst nog te wachten staat - in plaats van zich te moeten behelpen met onbevestigde krantenberichten', vindt Sandmann. 'De enige actie die wij tot nu toe van Gedeputeerde Staten hebben gezien, is dat er een onderzoek is gestart naar het lekken naar de pers.'

Ook verzet in Den Haag

Forum voor Democratie is niet de enige partij en eerste partij die zich kritisch uitliet over het warmteproject. Ook de PVV in Zuid-Holland strijdt al jaren tegen het project. De PVV, Partij voor de Dieren, 50PLUS, Leefbaar Zuid-Holland en de Groep Ellen Verkoelen stemden begin 2019 tegen het plan van het provinciebestuur om de warmterotonde mogelijk te maken.

Maar ook in de Haagse gemeenteraad was er verzet tegen de warmterotonde. In Den Haag leidden de VVD en de Haagse Stadspartij het verzet tegen de warmterotonde. Volgens de VVD was het logischer om de huizen in Rotterdam te verwarmen met restwarmte uit de haven, omdat er door het transport veel warmte verloren zou gaan. De Haagse Stadspartij noemde het 'een nieuw verdienmodel voor een oude industrie'.

Volgende vergadering

De eerstvolgende vergadering van Provinciale Staten is na het zomerreces, op 25 september. Dan zal FvD voorstellen een provinciale enquête in te stellen.

