Provincie wil aparte huisvesting voor arbeidsmigranten

De huisvesting van arbeidsmigranten in Zuid-Holland loopt vast, dat constateert het provinciebestuur. Daarmee loopt ook de economie gevaar. De provincie wil daarom dat er voor migranten snel aparte woningen komen, zonder dat de kansen op de woningmarkt voor de eigen bevolking daaronder leiden.

'De Zuid-Hollandse economie kan niet zonder arbeidsmigranten', schrijft de provincie woensdag in een rapport over de huisvesting. 'Denk bijvoorbeeld aan de tuinbouw en de logistiek. Om de inzet van deze arbeidskrachten in het Zuid-Hollandse bedrijfsleven mogelijk te maken zullen ze hier ook moeten kunnen wonen.'

De provincie wil nu eerst in kaart brengen hoeveel mensen waar werken, waar ze wonen, deels illegaal, en hoeveel er een plek zoeken. Dat gaat niet alleen om het Westland maar ook om de Bollenstreek en de omgeving van Bodegraven en Boskoop. De provincie wil zorgen dat gemeenten van elkaars problemen en oplossingen kunnen leren.

Geen recreatiewoningen en kamerverhuur

Aangezien de meeste arbeidsmigranten hier tijdelijk blijven (varierend van drie maanden tot vijf jaar) lijkt de oplossing aparte huisvesting voor een en twee personen. 'Via een aantal pilots willen wij in kaart brengen welke locaties geschikt zijn of geschikt gemaakt kunnen worden', schrijft het provinciebestuur.

Vast staat dat bij de ontwikkeling van industrieterreinen nu te weinig wordt gekeken naar de inzet en behoeftes van arbeidsmigranten. Nu wonen ze vaak op grote afstand van het werk, met als gevolg dat zij lang onderweg zijn en er veel verkeer is.

De provincie is tegen het verhuren van kamers in eengezinswoningen. Dan zijn huizen niet meer beschikbaar voor gezinnen. Ook het verhuren van recreatiewoningen wil de provincie niet hebben.

Een ander probleem is de concentratie van doelgroepen, waardoor de leefbaarheid van een wijk of buurt onder druk komen te staan. Dat maakt het moeilijk om de buurt mee te krijgen als er plannen zijn om arbeidsmigranten in hun omgeving onder te brengen.

