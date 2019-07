West Wekker: Barney op de Zwarte Cross en terreurdreiger voor de rechter

Goedemorgen! Het is 18 juli. Op die dag eindigde Joop Zoetemelk twee keer als tweede in de Tour de France: in 1971 en 1976. De wielrenner uit Rijpwetering zou in totaal zesmaal tweede worden, maar won in 1980 wél het eindklassement. Terwijl de tourkaravaan ondertussen volop door Frankrijk raast, breekt ook dag 3 van de Vierdaagse aan. En er gebeurt vandaag nog meer. Dit is de West Wekker!

Wat kun je vandaag verwachten?

Een 29-jarige man uit Schiedam moet zich verantwoorden voor de rechter voor het dreigen met een aanslag na de zelfmoord van PVV-raadslid Willie Dille. Daarnaast zou hij ook een vuurwapen hebben gehad in de vorm van een sleutelhanger. Vlak voor haar dood zei Dille te zijn ontvoerd, verkracht en mishandeld in opdracht van haar islamitische collega-raadslid Arnoud van Doorn. Haar dood zorgde voor veel geschokte reacties.

Een bijzondere dartswedstrijd op de Zwarte Cross. Het open achterhoeks kampioenschap darts wordt gespeeld tussen de twee grootste Nederlandse darters aller tijden: Hagenaar Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen. Die titanenstrijd wordt gehouden in de megatent, waar plek is voor zo'n 13.000 mensen. Het is de allereerste keer dat de Zwarte Cross dit organiseert.

En het is de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse. We bellen op Radio West bij Muijs in de Morgen met de familie Snabel. Vader Dennis hangt vandaag aan de lijn en van hem horen we hoe het gaat met de blaren.

Het weer: Af en toe zon, in de middag kan er enige regen vallen. Bij een matige tot vrij krachtige zuiden- tot zuidwestenwind wordt het om en nabij de 21 graden.

Beeld: MeteoGroup

En dit moet je ook nog weten:

Vanavond doet de gemeenteraad van Voorschoten een aanbeveling voor een nieuw te benoemen burgemeester. De vertrouwenscommissie heeft twee maanden geleden samen met de commissaris van de koning, Jaap Smit, een profielschets opgesteld. Vijf kandidaten hebben gesolliciteerd. De huidig waarnemend burgemeester Pauline Bouvy-Koene werd toen met nadruk gevraagd om te solliciteren. De aanbeveling zal worden aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is pas definitief na de ondertekening van het Koninklijk Besluit.

Een uitslaande brand heeft een papierrecyclingbedrijf in Staphorst verwoest. Omstreeks middernacht kwam de brandmelding binnen, rond 2.00 uur was de brand onder controle. De vlammen sloegen metershoog uit het dak en vanwege zware rookontwikkeling werden omliggende woningen ontruimd. De verwachting is dat het nablussen tot in de loop van donderdag gaat druen. Er zijn geen gewonden gevallen.

Vanavond op TV West: Op de Kaart

In 'Op de Kaart' gaat een team elke week in een busje op zoek naar wat een bepaalde plek in onze regio zo bijzonder maakt. Doel van het programma is om samen met de inwoners onze mooie regio (weer) op de kaart te zetten!

Kris kras door de regio

Een wijk, dorp, buurt, (natuur)gebied, de inwoners, maar ook bijvoorbeeld een sportvereniging kan per aflevering centraal staan. Elke week rijden Jet, Pim en Annelies kris kras door de regio één plek onder de loep te nemen. Wat leeft er bij de mensen, hoe gastvrij zijn ze en waar zijn ze trots op? Want er is nog zoveel moois te ontdekken in onze regio!

Stuur het team op pad

Naast de wekelijkse tv uitzendingen van Op de Kaart gaat er ook dagelijks een team met het opvallende busje de regio in om zoveel mogelijk mooie, bijzondere, ontroerende of soms lachwekkende verhalen te verzamelen. Deze verhalen zijn via de website, app en de socialmediakanalen (Facebook, Instagram en Youtube) van Omroep West te zien. Het team zal ook regelmatig te horen zijn op 89.3 FM Radio West. Waar moet het team naartoe? Laat het weten!

In deze aflevering: Boskoop is gesitueerd aan beide oevers van de Gouwe en ligt tussen Alphen aan den Rijn in het noorden en Waddinxveen in het zuiden, die ook beide aan deze rivier grenzen. Het dorp wordt in het westen begrensd door Hazerswoude-Dorp en in het oosten en zuidoosten door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk . De oevers van de Gouwe worden verbonden door een hefbrug die aan de oostzijde doorloopt in het Reijerskoop en aan de westkant in de belangrijkste verbindingsweg in Boskoop, de Zijde.

We gaan op bezoek bij het boomkwekerij museum, ook ontmoet jet een heuse vikingfamilie uit Boskoop en blijkt het dat een Boskoper toch zeker twee weken van z'n leven voor de brug staat te wachten.