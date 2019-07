Floris Gerts laakt de rol van motoren bij wielrennen: 'Frustrerend en oneerlijk'

Dat motoren in grote wielerwedstrijden zorgen voor gevaarlijke situaties én sportieve voordelen, is geen geheim. Maar terwijl de Tour de France weer op volle toeren draait, luidt de Leidse profrenner Floris Gerts (27) de noodklok. 'Frustrerend, oneerlijk en raar.'

Na de achtste Tour-etappe van afgelopen zaterdag trok hij aan de bel. Zowel tijdens als na die rit beklaagde Bauke Mollema zich - niet voor het eerst - in woord en gebaar over hoe dicht een televisiemotor voor het peloton reed. Wetenschappelijk onderzoek van de Technische Universiteit Eindhoven wees vorige maand uit dat wielrenners wel degelijk profiteren van het rijden achter een motor.

'De sport heeft zich te veel ontwikkeld om dit niet een beetje serieuzer te nemen', betoogde Gerts op Twitter. Zijn oplossing: geef iedere rijder en elke motor een chip en stel een alarm in voor als ze binnen een bepaalde afstand van elkaar komen. Gaat het alarm drie keer af, dan moet de motorcoureur uit de koers worden genomen.

Gekke bekken

Hoewel hij in zijn carrière nog nooit deelnam aan de Ronde van Frankrijk (of één van de andere twee grote rondes: de Giro en de Vuelta), heeft de renner van het Belgische team Tarteletto-Isorex naar eigen zeggen zelf genoeg ervaring om te stellen dat motoren beslissend kunnen zijn voor het wedstrijdverloop. 'Dat is in vrijwel alle wedstrijden het geval', laat hij weten aan Omroep West.

Vorige maand ondervond hij er nadeel van in de ZLM Tour. 'Het is heel frustrerend, heel oneerlijk en heel raar eigenlijk.' Toegegeven: Gerts heeft zelf ook weleens bewust gebruik gemaakt van een motor die vlak voor hem reed. 'Zeker, dat doen heel veel renners. Er worden onderling ook gekke bekken over getrokken. Het is net een circus. En daarbij is het ook leuk om aandacht van tv-camera’s te krijgen.'

Veel bijval

Voor zijn plan krijgt de in Voorschoten opgegroeide Gerts veel bijval van collega-renners, verslaggevers en andere wielerliefhebbers. De details moeten weliswaar nog worden uitgewerkt, maar daar moeten de beleidsbepalers zich over buigen. 'Er moet besloten worden binnen welke afstanden een alarm afgaat, bijvoorbeeld tussen de twintig en dertig meter. Maar motards zullen het niet willen riskeren om uit de koers te worden gehaald.'

