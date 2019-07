Madurodam mag uitbreiden, deel Scheveningse Bosjes verdwijnt

Madurodam mag uitbreiden. Een ruime meerderheid van de Haagse gemeenteraad stemde donderdagmiddag in met het bestemmingsplan dat de uitbreiding mogelijk maakt. Een deel van de Scheveningse Bosjes verdwijnt door de plannen. Naast de al afgesproken groencompensatie, wil de raad dat ook in het bestaande park meer duurzame maatregelen genomen worden.

Om ook bij slecht weer aantrekkelijk te zijn, gaat het attractiepark overdekte paviljoens bouwen. Hiervoor is het noodzakelijk dat 0,6 hectare van de Scheveningse Bosjes ingenomen wordt. Om dit te compenseren, wordt ergens anders in de stad groen terug geplant. Ook komen er groene daken en krijgt het voorplein meer groen.

Hiernaast wil de raad dat Madurodam ook in het bestaande park duurzaamheidsmaatregelen neemt, zoals het plaatsen van zonnepanelen of groene daken. Een motie van D66 hierover werd in meerderheid aangenomen.

'Bos wordt kopje kleiner gemaakt'

De Haagse Stadspartij, de Partij voor de Dieren en de SP stemden tegen het bestemmingsplan. De partijen vinden dat het groen dat verdwijnt, onvoldoende gecompenseerd wordt. 'Een volwaardig bos wordt een kopje kleiner gemaakt', zei Robert Barker van de Partij voor de Dieren.

Ook de Haagse Stadspartij (HSP) is ontevreden. 'We hebben geprobeerd om de kwaliteit en rechtszekerheid van de groencompensatie te verbeteren, maar dat is niet gelukt', zei HSP-fractievoorzitter Joris Wijsmuller. 'Daarom zijn wij tegen het bestemmingsplan.'

'Verantwoord en duurzaam'

Volgens wethouder Boudewijn Revis (VVD) is de groencompensatie voldoende. 'Alles is getoetst en de compensatie is van voldoende aard', stelde hij. 'De uitbreiding kan verantwoord plaatsvinden en is ook duurzaam. Hierdoor kan Madurodam in Den Haag blijven. Dat is belangrijk, want Madurodam en Den Haag horen bij elkaar.'

