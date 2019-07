Haagse zorgen om invloed IS op jeugdwerk

De gemeente Den Haag heeft grote zorgen over welzijnsorganisatie Xtra. Jongerenwerkers zouden in de achterstandswijken Transvaal en Schilderswijk IS-propaganda tonen en kinderen leren hoe ze kunnen verbergen dat ze radicaal gedachtegoed aanhangen. Ze doen dat op basis van kennis die ze hebben opgedaan in een cursus van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Dat meldt het AD donderdag.

'We hebben signalen over radicalisering binnengekregen, en deze hebben we ook uitgebreid onderzocht. Deze hebben we alleen niet kunnen staven', laat een woordvoerder van de gemeente weten.

De woordvoerder voegt er aan toe: 'Het is onacceptabel als jongeren in Den Haag willens en wetens op het verkeerde pad worden gebracht. Het college heeft eerder deze week een onhankelijk onderzoek aangekondigd naar de welzijnsorganisatie Xtra. De artikelen in het Algemeen Dagblad bevestigen nog maar eens de noodzaak van zo'n groot onafhankelijk onderzoek.' De geluiden over de salafistische jongerenwerkers gaan mee in dit onderzoek.

'Pijnlijk en ongefundeerd'

Het AD maakte eerder al melding van gesjoemel en een angstcultuur binnen Xtra. Er zou worden gerommeld met subsidies en cijfers en wie daarover aan de bel trok, kon vertrekken. In een brief aan de gemeenteraad noemt Xtra de aantijgingen pijnlijk en ongefundeerd. 'Wij zien het onderzoek met vertrouwen tegemoet', schrijft bestuursvoorzitter Eric Lemstra.

