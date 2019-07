Vliegende mieren: waar komen ze vandaan en hoe komen we eraf?

Het is weer zomer. Naast terrasjes, strand en barbecueën, betekent dat ook dat de vliegende mieren weer tevoorschijn komen. In groten getale zorgen de gevleugelde beestjes voor de nodige overlast. Of is het gewoon een mooi fenomeen dat zo weer voorbij is?

Om te beginnen: waar komen de vliegende mieren vandaan? Boswachter Jenny van Leeuwen legt uit dat de gevleugelde mieren tevoorschijn komen als het paarseizoen daar is. 'Dit jaar valt dat iets later omdat we een redelijk koude periode achter de rug hebben.' Mieren paren graag als het warm is. En in de lucht.

Voor het grootste deel van de mieren loopt het vliegavontuur niet goed af. Na het paren zijn de mannetjes eigenlijk nergens meer voor nodig. Die vallen dan dood neer. En dat is als ze al aan paren toekomen. De meeste vliegende mieren komen namelijk niet eens zo ver. Ze storten neer, vliegen in de mond, het drankje of tegen de voorruit van een mens of worden opgegeten door vogels. Gelukkig voor het voortbestaan van de mieren vliegen er jaarlijks miljoenen uit.

Prachtig fenomeen

Dan is er de vraag wat te doen aan de overlast. Hoewel, overlast? Volgens Van Leeuwen is de korte periode waarin de vliegende mieren tevoorschijn komen een 'prachtig fenomeen'. 'Ik zou mensen willen aanraden om ervan te genieten.' Voor wie toch last heeft van de mieren zijn er op internet diverse tips te vinden. Zoals: mond dicht tijdens het fietsen. Hoewel een mier opeten geen kwaad kan en zelfs als een bron van proteïne gezien kan worden. Daarnaast kan het nuttig zijn om tegels uit de tuin te verwijderen. De vliegende mieren nestelen zich daar namelijk graag onder.

Als zelfs dat niet toereikend is en de mieren op geen enkele vorm van compassie kunnen rekenen, is er nog altijd de mogelijkheid om de nesten te verdrinken. Daarvoor zijn een kraan en een tuinslang of emmer genoeg. Maar is dat eigenlijk echt nodig? Want na een paar dagen is de 'overlast' alweer voorbij.

LEES OOK: Maatregelen tegen blauwalg Delftse Hout werken nog niet: weer negatief zwemadvies