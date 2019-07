Vader ontvoert vier jonge kinderen uit Den Haag naar Syrië

De vermissing werd een maand geleden gesignaleerd, toch komt de politie nu pas met het officiële vermissingsbericht. 'Daarbij wordt een afweging gemaakt tussen privacy en urgentie, het gaat hier om jonge kinderen waarbij die afweging nog moeilijker is.' Uiteindelijk besloot de politie de vermissing bekend te maken en ook foto's te verspreiden. De moeder is volgens de politie emotioneel aangeslagen door de gebeurtenis.

De politie is in gesprek met de vader, bevestigt een woordvoerder. 'Daar kunnen we verder niets over zeggen. Het onderzoek gaat door en we houden contact met de vader.' Het onderzoek is strafrechtelijk, omdat sprake is van onttrekking van het gezag. Of de politie contact heeft opgenomen met de autoriteiten in Syrië kan de woordvoerder niet zeggen. 'Dat ligt nogal moeilijk.'

