Knooppunt Holland: Route Johan & Diet rond Kagerplassen en Bollenstreek

Deze week fietst Johan samen met schrijfster Diet Groothuis rond de Kagerplassen en door de Bollenstreek. Diet is schrijfster van diverse boeken, maar vooral bekend van Het Grote Poetsboek, met daarin alle mogelijke schoonmaaktips. Hoe verjaag je bijvoorbeeld fruitvliegen? Hoe krijg je een vetvlek uit je jurk? En hoe vaak moet je je huis ventileren?

In de uitzending vertelde Diet al hoe je die zwarte aanslag van je overschalen krijgt en dat je chloor moet verbannen, maar in het boek lees je nog veel meer duurzame tips en slimme trucjes.

Het laatste boek dat Diet heeft geschreven is Het Ei, een kinderboek over het ontstaan van het leven. Op een voor kinderen fijne manier verteld met prachtige illustraties.

Johan en Diet fietsen niet alleen, maar varen ook met het fietspontje over de Kagerplassen. In Warmond stappen ze ook weer op een boot, maar dan één met twintig kalfjes die naar een eiland op de Kagerplassen worden vervoerd. Daar is hun weiland, waar ze voor het eerst van hun leven van kunnen gaan genieten. In de Bollenstreek ontmoeten ze vervolgens een ziekzoeker. Dit zijn mensen die met gebogen hoofd door de bollenvelden lopen op zoek naar zieke bloemen.

De fietstocht begint bij Knooppunt 8 in Buitenkaag. Dit is eigenlijk Noord-Holland, maar je kunt hier goed parkeren en meteen met het pontje naar Kaageiland en dat ligt in Zuid-Holland. Kaageiland is een heerlijk rustig eiland met leuke terrassen aan het water, maar ook plekken om te picknicken aan het water. Ook zijn er diverse mogelijkheden om een zeilbootje of sloep te huren en de Kagerplassen op te gaan.

Johan en Diet fietsen naar de andere kant van het eiland en komen bij jachtwerf Hogenboom Kaag. Zij verzorgen het fietspontje waarmee fietsers van de Kaag naar Zevenhuizen en Oud-Ade, en terug, worden gebracht.

Dit scheelt niet alleen 8 kilometer omrijden via de Ringvaart met veel auto’s, het is ook nog eens een mooi stukje varen over De Kaag, waarna je meteen weer kunt verder fietsen.

Via de Knooppunten 81 en 78 komt de route langs de Boterhuispolder. Johan vertelde al dat dit een bijzondere polder is omdat boeren bij het ontginnen van dit gebied de bestaande kreekjes hebben gevolgd waardoor een onregelmatig landschap is ontstaan. Meer info over de boterhuispolder, hier.

Richting Knooppunt 1 neem je opnieuw een fietspontje, dit keer over De Zijl. Dan door naar knooppunt 76 richting Warmond, waar je het huis van Jan Steen kunt bekijken.

Vanuit Warmond gaat de route naar de Bollenstreek. Deze aflevering is opgenomen in april toen de Bollenvelden nog prachtig in bloei stonden. Nu is het bollenseizoen voorbij, maar nog steeds is de route door deze regio mooi om te volgen. Meer info over De Bollenstreek lees je hier.

Veel plezier weer met deze fietstocht!