Jazz in de Gracht maakt programma voor 2019 bekend

Jazz in de gracht in Den Haag | Foto: Richard Mulder

Het driedaagse muziekfestival Jazz in de Gracht in Den Haag pakt deze zomer groot uit. Op het gratis evenement treden ruim zestig nationale en internationale artiesten op. Het muzikale aanbod op 29, 30 en 31 augustus varieert van jazz, funk en soul tot blues en pop.

Voor het podium op de Veenkade is het programma samengesteld door de bekende jazzpianist Rembrandt Frerichs, met internationaal befaamde artiesten. Op de Bierkades staan de bootjes en podia in het teken van uit Nederland afkomstige jazz, funk en soul. Met headliners als Anton Goudsmit, De Raad van Toezicht, Gaia Aikman (bekend van onder meer The Lion King) en Wicked Jazz Sounds is het festival vooral de diepte van de vaderlandse jazzscene in gegaan.

Daarnaast zijn er bekende namen geprogrammeerd als Shirma Rouse, Tineke Postma en Nueva Manteca. Met een combinatie van varende bootjes met muzikanten en vaste podia is er volgens de organisatie dan ook voor iedereen wat wils. En op de Bierkade staan ook dit jaar weer foodtrucks voor een hapje en een drankje.

Echte jazz

'We hebben dit jaar veel "echte jazz" die kwalitatief hoogstaand is, maar ook garant staat voor een feestje', zegt organisator Menno Doorschodt. Hij vertelt ook dat er iedere zondag in augustus jazz op de Pier in Scheveningen zal zijn. De Pier zal een speciale rol spelen bij Jazz in de Gracht. Wat dat precies inhoudt, horen we later.

Doorschodt hoopt op een droge editie zoals twee jaar geleden toen er 100.000 bezoekers waren. Vorig jaar regende het en was het wat minder druk, maar de sfeer was er niet minder om. 'Ik had verwacht dat er niemand zou staan, maar voor de podia stond het vol met mensen met paraplus en ponchos.' Toch geeft Doorschodt de voorkeur aan 'een zonnetje in de grachten en de glinstering in het water'.

Het volledig programma staat nu op de website van Jazz in de Gracht.

