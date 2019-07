Meer Haagse huiseigenaren kunnen erfpachtgrond kopen

In Den Haag krijgen meer huiseigenaren de mogelijkheid om de grond waarop de woning staat, te kopen van de gemeente. Het gaat om woningen waarvan de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht. De gemeenteraad heeft donderdag ingestemd met een voorstel hiervoor.

Als een woning op erfpachtgrond staat, betaalt de huiseigenaar een vergoeding aan de gemeente, een soort huur. De grond blijft in eigendom van de gemeente. Huiseigenaren betalen deze vergoeding elk half jaar maar soms is het ook mogelijk om de erfpacht voor eeuwig af te kopen. Dan betaalt de eigenaar eenmalig een bedrag en hoeft hij niet elk half jaar de vergoeding te betalen.

Daarnaast verkoopt de gemeente op een aantal plekken in de stad erfpachtgrond aan huiseigenaren. Deze mogelijkheid wordt nu uitgebreid.

Een kwestie van gevoelswaarde

Volgens wethouder Boudewijn Revis (VVD) is de verandering voor veel mensen een kwestie van gevoelswaarde. 'Er verandert niet heel veel want de erfpacht is al eeuwigdurend afgekocht', zegt hij. 'Maar veel mensen hebben graag een huis dat op eigen grond staat. De gemeente kreeg daarvoor veel verzoeken. Op veel plekken in de stad kon het al en we breiden die plekken uit.'

Martijn Balster van de PvdA is niet te spreken over de verandering. 'Het is onverstandig en teleurstellend', vindt hij. 'Het geeft grote projectontwikkelaars de mogelijkheid om woningen op te kopen en hiermee te speculeren. Bovendien kan de gemeente niet meer optreden als woningen niet goed onderhouden worden. De gemeente geeft dus een belangrijke bevoegdheid uit handen.'

Veel huiseigenaren blij

Revis weerspreekt dit. 'Met erfpacht kan je sturen als gemeente als je bijvoorbeeld bezig bent met een gebiedsontwikkeling', zegt hij. 'Maar bij woningen met eeuwigdurende erfpacht is dat een ander verhaal. Dat is een bestaande situatie waar je als gemeente geen invloed meer op hebt. Wel maken we veel huiseigenaren blij.'

Balster: 'Bewoners krijgen eigenlijk niets, ze zijn nu al economisch eigenaar van de grond. Maar de gemeente geeft wel belangrijke bevoegdheden weg. Bewoners zien de kwetsbare wijken uit hun handen glippen doordat er onvoldoende onderhoud gepleegd wordt en woningen worden doorverkocht. Daar moet de gemeente tegen kunnen optreden.'

LEES OOK: Joodse nabestaanden krijgen geld terug voor erfpacht tijdens Tweede Wereldoorlog