'Stad Den Haag moet excuses aanbieden voor slavernijverleden'

Volgens GroenLinks heeft Den Haag een belangrijke rol gespeeld in de Nederlandse slavenhandel. Zo was de stad het administratieve centrum en zijn verschillende bekende plekken, zoals het Mauritshuis, tot stand gekomen met geld dat verdiend is met de trans-Atlantische slavenhandel, stelt de partij. Ook zijn veel Hagenaars op een bepaalde manier verbonden met het koloniale verleden.

'Toch wordt die historische binding van Den Haag met het kolonialisme nog te weinig benoemd', vindt GroenLinks-raadslid Serpil Ates. 'Voor een echt inclusieve stad waarin iedereen volwaardig meedoet, is een collectief geheugen over de gedeelde koloniale geschiedenis heel belangrijk. Het vertelt ons veel over wie wij zijn, hoe wij ons tot elkaar verhouden en waar stereotypes en ongelijkheden die er nu helaas nog zijn eigenlijk vandaan komen.'

Slavernijmonument

Daarom wil Ates dat de gemeente in kaart brengt wat bekend is over de specifieke rol van Den Haag in het slavernijverleden en daar zo nodig aanvullend onderzoek bij doet. Ook zou het college officiële excuses moeten aanbieden voor de Haagse rol bij de slavenhandel. Dat zou volgens Ates kunnen bij de viering van de afschaffing van de slavernij tijdens Keti Koti. Of, als er in Den Haag een slavernijmonument komt, bij de onthulling daarvan. Het college onderzoekt de mogelijkheid van de komst van een slavernijmonument.

Ates: 'Dankzij een eerder aangenomen motie van GroenLinks, wordt er al samen met gemeenschappen gekeken op welke manier we het slavernijverleden het best een plek kunnen geven in onze stad. Daarmee zetten we als Den Haag natuurlijk al mooie eerste stappen, maar het biedt ook gelijk een goede gelegenheid om officieel excuses aan te bieden.'

