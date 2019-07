'Het is bijna oud-Hollands', koeien met pontje vervoerd in Kagerplassen

Het lijkt wel een oud-Hollands tafereel: koeien die met een pontje naar een eiland in de Kagerplassen worden gebracht om daar lekker in de wei te kunnen staan. Een beeld dat door de schaalvergroting in de landbouw bijna niet meer voorkomt, behalve in Kaag: 'Dit is wel onze trots ja'.

Het is een bijzonder gezicht in het Omroep West-programma Knooppunt Holland: een stuk of vijftien koeien op een platte schuit die rustig over het water vaart. 'We gaan de koeien naar het eiland toevaren', legt boer Rene Vergeer uit. 'Het zijn jonge beesten die nog nooit buiten geweest zijn, dus het is een bijzondere dag.'

Voordat het pontje kan vertrekken moeten Rene en zijn neef Fer de koeien nog wel op de schuit zien te krijgen. Dat zorgt voor flink wat duw- en trekwerk, want de koeien beschikken over behoorlijk wat kracht.

'Geen klompendans'

Het geheel is dus een romantisch, bijna oud-Hollands tafereel. 'Maar, we doen dit niet als een soort stoelen- of klompendans', vertelt Fer. 'We doen dit gewoon omdat we een weiland op dat eiland hebben en daar gaan die beesten naartoe. Het is gewoon functioneel.'

Als de schuit vol koeien over het water drijft, trekt het uiteindelijk nog heel wat bekijks. Zo vaak gebeurt het namelijk niet meer dat koeien op deze manier worden vervoerd. 'Dat het een uitstervend iets is, is misschien een groot woord', vertelt Fer. 'Maar door de schaalvergroting is het wel zo dat we een van de weinigen zijn die nog op een eiland vee houden. Je ziet dat we een hele poos bezig zijn om het vee op het eiland te krijgen, dat duurt bijna de hele middag.'

'Onze trots'

Als de schuit eindelijk aanmeert op de plek van bestemming, rennen de jonge koeien - tot groot genoegen van de Fer en Rene - vol enthousiasme hun wei tegemoet. 'Dit is wel onze trots ja', zegt Fer glunderend. 'Het was een prachtige dag', vult Rene instemmend aan.