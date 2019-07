Jazzbassist Ruud Jacobs (81) overleden

In Nieuwkoop is donderdag jazzbassist en producent Ruud Jacobs overleden. Dat heeft zijn familie laten weten. Jacobs is 81 jaar geworden. Zijn loopbaan duurde zestig jaar, waarin hij veelvuldig te zien was met zijn broer Pim, als lid van het Trio Pim Jacobs.

Met Pim Jacobs (1934-1996) begeleidde hij veelvuldig diens echtgenote Rita Reys (1924-2013), ook wel bekend als Europe's First Lady of Jazz. Ruud Jacobs was ook producent, onder meer van filmmuziek en van platen en cd's, waaronder de eerste van de inmiddels wereldberoemde Stehgeiger André Rieu.

Hij werkte verder met veel andere groten, onder wie Jean 'Toots' Thielemans, Tony Bennett, Louis Armstrong, Stan Getz, Gerry Mulligan en Sarah Vaughan. De dood van Pim was een grote klap voor Ruud, die daarom vier jaar lang pauzeerde. In 2016 maakte Ruud Jacobs nog een tournee, met The Quartet-NL.

Waardering van collega-musici

'Ruud zag met vreugde terug op de vele hoogtepunten in zijn meer dan zes decennia omspannende carrière als jazzbassist en producent. De waardering die hem wereldwijd ten deel viel van vele collega-musici, de samenwerking met hen, en de mooie vriendschappen die daaruit voortkwamen, vervulden hem met dankbaarheid', aldus een woordvoerder van de familie.

De uitvaart van Jacobs, die getrouwd was met zangeres Liselore Gerritsen, is volgende week donderdag in Nieuwkoop.