Haagse Hindoeschool wil zelfstandig blijven

De Algemene Hindoe Basisschool VAHON in Den Haag gaat in tegen de minister van Onderwijs en wil zelfstandig blijven. Dat schrijft interim-bestuurder en -directeur Edu Dumasy donderdag in een nieuwsbrief aan de ouders. De school probeert daarmee onder de voorwaarde van minister Arie Slob van Onderwijs uit te komen.

Vorige week gaf de minister de school opdracht voor 1 januari een ander, bestaand schoolbestuur te zoeken anders stopt hij de financiering. Aanleiding was een vernietigend rapport van de Inspectie van het Onderwijs. Maar de advocaat van de school gaat dit volgens Dumasy aanvechten 'omdat de verbeterde situatie daarin niet is meegenomen'.

In de Raad van Toezicht blijkt grote weerstand om een andere bestuur te zoeken, bijvoorbeeld bij de concurrerende hindoeschool Shri Vishnu of het grote Lucas Onderwijs. Bij de toezichthouders ligt nog steeds oud zeer uit het verleden, toen de oprichters zich van de Shri Vishnu school hebben afgesplitst. En Lucas Onderwijs is christelijk, en zou geen ruimte bieden voor een hindoeschool. Een afspraak met Lucas, dinsdag, is door VAHON op het laatste moment afgezegd, laat de bestuursvoorzitter van Lucas Onderwijs, Ewald van Vliet weten, 'zonder opgaaf van reden'.

Nieuwe directeur gezocht om verbeteringen af te maken

De VAHON–school heeft woensdag een vacature naar buiten gedaan voor een nieuwe algemeen directeur, per 1 januari 2020. Tot die tijd blijft Edu Dumasy aan als interimmer. Dumasy is boos dat de Onderwijsinspectie en Omroep West zich focussen op 'de vroegere periode waar inderdaad een aantal bestuurlijke problemen zich voordeden', schrijft hij de ouders.

Dumasy legt liever de nadruk op het 'verbeterproces' dat hij heeft ingezet dat 'nu al tot goede resultaten heeft geleid. Zo is er een kwaliteitszorgtraject opgezet, gaan de leerprestaties weer omhoog en verwacht hij dat hun leerlingen in 2020 weer boven het landelijk gemiddelde zullen uitkomen.'

'Wan-journalistiek Omroep West kost leerlingen'

Volgens de huidige directeur verliest de school veel leerlingen. Dit voorjaar begon de school met 457 leerlingen, volgens de eerder genoemde vacature heeft de school nu 'ruim 400'. Dumasy zegt dat de leegloop komt door 'wan-journalistiek van Omroep West'. 'Jouw artikel heeft ons al veel leerlingen gekost', schrijft Dumasy de redactie. Sinds afgelopen maart bericht Omroep West regelmatig over de misstanden op de Hindoeschool, zoals intimidatie, fraude, het tekortschieten van het onderwijsniveau en het inzetten van onbevoegd personeel.

De school wil de leegloop stoppen door de ouders te informeren over de verbeteringen. De Medezeggenschapsraad (MR) en de Raad van Toezicht houden donderdagavond een informatiebijeenkomst. Dumasy hoopt op een 'vruchtbare en rustige bespreking met alle geledingen'. Een week geleden - op de dag dat het Inspectierapport uitkwam - liep een bijeenkomst van de ouderraad nog uit de hand. Daarom werd een eerder geplande ouderavond dinsdag aanvankelijk afgelast. Zo'n vijftien ouders kwamen toen toch opdagen.

Andere hindoeschool houdt bijeenkomst voor overlopers

De problemen op de VAHON-school leidt onder meer tot vertrek van leerlingen naar andere scholen. Een ouder die anoniem wenst te blijven zegt: 'Ik ken zo al twaalf ouders die hun kind van school halen en naar de Shri Vishnu school doen.' Vooral uit groep 4 zouden veel leerlingen vertrekken.

Shri Vishnu bleek zoveel verzoeken te hebben gekregen dat er donderdag na school een aparte bijeenkomst was om ouders van VAHON te informeren over het onderwijs op de andere hindoeschool. Hoeveel ouders daar verschenen is niet bekend; Shri Vishnu was aan het eind van de middag niet meer bereikbaar.