Gerechtshof beslist over getuigenverhoren dood marktkoopman Olaf Muller

Het gerechtshof maakt maandag bekend hoe het verder gaat met het hoger beroep in de zaak van de doodgestoken Haagse marktkoopman Olaf Muller. In juni 2018 werd zijn echtgenote, de 61-jarige Marianne H., door de rechtbank veroordeeld tot acht jaar celstraf voor het doden van haar echtgenoot. De advocaat van H. wil negen getuigen laten verhoren bij het hof.

H. vindt haar straf te hoog. Volgens de vrouw is onvoldoende meegewogen dat zij jarenlang stelselmatig door haar echtgenoot werd mishandeld. Om die stelling te kunnen onderbouwen, wil de verdediging de negen getuigen ondervragen. Ook zou een gedragsdeskundige moeten onderzoeken of H. door al het vermeende geweld van haar echtgenoot posttraumatische stressstoornis (PTSS) had opgelopen.

Uiteindelijk zou het horen van de reeks getuigen en het gedragsonderzoek de verdediging voldoende basis moeten bieden voor een succesvol beroep op zelfverdediging. Maar het is afwachten of het hof meegaat met alle wensen die donderdag door de advocaat van H. naar voren werden gebracht.

'Niet altijd rozengeur en maneschijn'

Het Openbaar Ministerie (OM) vindt het horen van drie getuigen voldoende. De aanklager van het hof gaf aan best te willen geloven dat de relatie tussen Olaf en zijn echtgenote 'niet altijd rozengeur en maneschijn is geweest'. Maar er is nooit enig bewijs geleverd van stelselmatige mishandeling, meent de aanklager.

Na de steekpartij eind november 2017 in hun flatwoning aan de Hemsterhuisstraat in Den Haag wist Olaf nog op te staan, maar zakte op de galerij van de flat in elkaar. Een spoedoperatie door leden van het mobiel, medisch team mocht niet meer baten. Hij overleed op 59-jarige leeftijd.

'Wel erg pessimistisch'

Het is nog niet bekend wanneer de gewelddadige dood van Muller inhoudelijk zal worden behandeld door het hof. De raadsman van H. verwacht niet voor 2021 maar de voorzitter van het hof noemde hem 'wel erg pessimistisch'.

