Moeder van ontvoerde kinderen: 'Ze zijn nu in ons oude huis in Raqqa en als ik kom vermoordt hij me'

Rasha Saleh (28) zit met de handen in het haar. Haar vier kinderen zijn door de vader meegenomen naar Syrië. Aan Omroep West vertelt ze dat ze weet waar ze zijn, hun oude huis in Raqqa, maar dat ze niets kan doen. 'Hij wil graag dat ik langskom, zodat hij mij kan vermoorden.'

Al bijna vier jaar is Rasha Saleh met haar gezin in Nederland. Na wat omzwervingen kwam het paar in Den Haag terecht. Daar woont ze al drie jaar. Eerst samen met haar man Mostafa, maar door een ruzie viel het huwelijk uit elkaar. Al een paar jaar woont ze samen met haar twee jongste kinderen Sharifa Ahmad (3) en Tala Ahmad (2). Hain Ahmad (7) en Berivan Ahmad (5) wonen bij Mostafa in Den Haag.

Een maand geleden werden haar vier kinderen meegenomen door hun vader, Mostafa Ahmad. 'Er is een bezoekersregeling', legt Rasha Saleh uit met behulp van een tolk. 'We wisselen ieder weekend af. Soms haalt hij ze ook op van school. Dat is gemakkelijker omdat hij dichterbij woont.'

'Niet goed gecontroleerd'

Op vrijdag 21 juni werden haar kinderen ook door hun vader van school gehaald. Pas enkele dagen later kreeg Rasha Saleh door dat er iets niet pluis was. Haar ex-man had Den Haag verlaten met haar kinderen. Sindsdien leeft ze in een hel.

Ze vraagt zich af hoe haar jongste kinderen in vredesnaam mee konden worden genomen. 'Vermoedelijk is Mostafa vanaf Duitsland via Griekenland naar Syrië gegaan. Hij belde zelfs ook nog vanuit Duitsland. Mijn oudste twee kinderen hebben paspoorten, de jongste twee niet, maar het is vreemd dat er kennelijk niet goed is gecontroleerd.'

'Ik durf niet naar Syrië te gaan'

Rasha Saleh staat nog altijd in contact met Mostafa. 'Zo stuurt hij foto's door van onze kinderen. Ze zijn nu in ons oude huis in Raqqa. Dat heb ik ook de politie en andere instanties laten weten maar niemand kan iets doen.'

Aan Omroep West laat ze haar telefoon zien met berichten en foto's van haar man en haar kinderen. Daarin wordt ze ook bedreigd. 'Als ik naar Syrië ga, vermoordt hij me. Ik ga daar niet naartoe. Dat durf ik niet.'

'Politie sprak hem woensdag nog'

Sinds een maand zijn de kinderen meegenomen, maar nu pas heeft de politie het nieuws naar buiten gebracht. 'Het contact met de politie verloopt heel langzaam', klaagt Rasha Saleh. 'Het schiet maar niet op. Wel hebben ze laten weten dat ze woensdag nog contact met Mostafa hebben gehad maar het contact met de politie in Syrië verloopt kennelijk heel stroef.'

De politie bevestigde donderdag aan Omroep West met de vader in gesprek te zijn. 'Maar daar kunnen we verder niets over zeggen.' Een politiewoordvoerder kon niet zeggen of er al contact met de autoriteiten in Syrië was geweest. 'Dat ligt nogal moeilijk.'

