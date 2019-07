Pauline Bouvy blijft aan als burgemeester van Voorschoten

De gemeenteraad van Voorschoten heeft huidig waarnemer Pauline Bouvy-Koene (60) aanbevolen als nieuwe burgemeester. Dat maakte de voorzitter van de vertrouwenscommissie, Sjoerd van den Dool, donderdagavond bekend. 'Het is natuurlijk altijd even spannend, maar ik ben blij in het vertrouwen van de raad', zegt Bouvy tegen Unity.NU, mediapartner van Omroep West.

Sinds september 2016 is Bouvy waarnemend burgemeester van Voorschoten. Haar werd met nadruk gevraagd te solliciteren om de kroonbenoemde burgemeester te worden. De aanbeveling wordt aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is pas definitief na de ondertekening van het Koninklijk Besluit.

Voor Bouvy-Koene verandert er niet zoveel, aangezien ze al waarnemend burgemeester was. 'Nee, in de praktijk verandert er in principe niets. Het is ook niet zo dat ik ineens een andere bestuursstijl krijg. In Voorschoten zijn nog uitdagingen genoeg die ik graag aanga. Denk daarbij aan de begroting die eraan zit te komen.'

Wethouder in Maasland

Tussen 1998 en 2002 werkte Pauline Bouvy-Koene als wethouder in de voormalige gemeente Maasland, waar zij eerder al raadslid was. Daarnaast was ze van 2005 tot 2015 burgemeester van Bernisse. De vacature in Voorschoten ontstond na het vertrek van Jeroen Staatsen op 1 september 2016.

Half mei stelde de vertrouwenscommissie een profielschets op samen met de commissaris van de Koning, Jaap Smit. Vijf kandidaten, variërend in de leeftijd van 42 tot 60 jaar, hebben gesolliciteerd op de vacante functie. Smit voerde de afgelopen weken gesprekken met de kandidaten. Vervolgens overlegde hij met de vertrouwenscommissie, een afvaardiging van de gemeenteraad, over zijn bevindingen.

