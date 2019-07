Ruim 200 huizen extra voor starters in Hillegom

In het noorden van Hillegom worden 260 huizen bijgebouwd, op de voormalige sportvelden in de wijk Patrimonium. Het wordt een duurzame wijk met gasloze woningen en veel groen. Er komen verschillende huizen, waarvan een groot deel 'goedkope koop', schrijft de gemeente.

'We willen graag meer woningen voor starters in Hillegom en dat gaan we doen in deze nieuwe wijk. Het wordt een mooie wijk, met een knipoog naar de voetbalvereniging SIZO', zegt wethouder Karin Hoekstra. In de woonwijk komen appartementen, gestapelde bouw en eengezinswoningen.

Er komen 136 sociale koopwoningen in de wijk. De huizen gaan tussen de 100.000 en 225.000 euro kosten. 'Wij vinden het belangrijk dat iedereen een kans op een woning heeft. Ook hebben we respect voor de historie van de plek. Hoe leuk is het om het verleden terug te laten komen in de wijk?', aldus ontwikkelaar Timpaan.

Start bouw in 2021

Omwonenden mochten de gemeente laten weten wat ze van de plannen vinden en of ze nog ideeën hebben over bijvoorbeeld het groen. Als alles volgens planning verloopt, gaan de huizen eind 2020 in de verkoop. De bouw begint dan in 2021.

