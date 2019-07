Ouders kritisch over Haagse hindoeschool: 'Geef de school terug'

'De sluiting is nog lang niet in zicht, dus laat uw kinderen lekker op school.' Met die noodkreet sloot de voorzitter van de medezeggenschapsraad (MR) van de Algemene Hindoe Basisschool VAHON in Den Haag donderdagvond een rumoerige informatiebijeenkomst voor de ouders.

Aanleiding was het vernietigende rapport van de Inspectie van het Onderwijs over de hindoeschool. De MR en de raad van toezicht wilden het hebben over de toekomstplannen, maar veel ouders wilden eerst afrekenen met het verleden.

Onderwijsminister Arie Slob heeft vorige week de school voorwaarden gesteld na het slechte rapport van de Inspectie. Zoek voor 1 januari onderdak bij een ander, bestaand schoolbestuur. Anders draait hij de kraan dicht. Maar de school zelf wil daar niet aan.

Applaus en luide bijval

In een nieuwsbrief aan de ouders schreef directeur Edu Dumasy donderdag dat de school toch zelfstandig wil blijven. Een afspraak met het bestuur van Luca Onderwijs in Den Haag blijkt zelfs te zijn afgezegd. Maar Devindra Ramautarsing, lid van de raad van toezicht, houdt donderdagavond tegenover de ouders vol dat de school nog steeds in gesprek is met meerdere schoolbesturen. 'Ze staan te springen om met ons samen te werken', beweert hij.

Oprichter van wat ooit begon als een vereniging van ouders, voormalig VAHON-voorzitter Fred Kartaram, roept de zittende leden van de raad van bestuur op om per direct af te treden. 'Doe je dat niet, dan heb je de sluiting van de school op je geweten', zegt hij onder applaus en luide bijval van de ouders. 'Dan komt de school waar ik hard voor heb gevochten onder een katholieke of protestantse organisatie. Shame on you! Geef de school weer terug aan de ouders!'

Verbeteringen aangebracht

Zowel de MR en de directeur als de Raad van Toezicht benadrukken dat de school inmiddels op meerdere punten verbeteringen heeft aangebracht, zoals begeleiding, bijscholing en coaching van de leerkrachten. De school streeft ernaar om in maart, als de school opnieuw door de Inspectie wordt bezocht, alle problemen te hebben opgelost. 'Meer zelfs!', aldus Ramautarsing. 'Binnen een paar jaar zijn we zelfs een excellente school.'

Maar een moeder haalt het Inspectierapport aan, waaruit volgens haar willekeur blijkt. 'Leerlingen krijgen de kwaliteit die de leraar wil geven. Dus in klas 2a krijg je beter les dan in klas 2b?' Nog een moeder: 'Wat hebben we aan verbeteringen over een paar jaar? Mijn kind zit nu in groep 7 en die hoort straks op de middelbare school: o, jij komt van VAHON, die willen we niet.'

'Hoezo begeleiding?'

Na de bijeenkomst blijken meerdere ouders en leerkrachten geen vertrouwen te hebben in de verbeteringen die de school zegt doorgevoerd te hebben. 'Hoezo begeleiding?' reageert een leerkracht. 'Dumasy heeft totaal geen zicht op het lesgeven. Hij is dit schooljaar alleen bij de onbevoegde leerkrachten een les gaan kijken. Het vaste personeel heeft nog geen klassenbezoek gezien of enige verandering in het lesgeven.'

'Ik moet het nog maar zien', zegt een bezorgde moeder. 'Ik heb nog een paar weken om te zien of ik mijn kind naar een andere school doe.'

