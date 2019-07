Ada loopt Vierdaagse uit voor overleden echtgenoot: 'Emoties overvielen me als een idioot'

De 76-jarige Ada Wiggers uit Zoetermeer is klaar. Ze liep de Nijmeegse Vierdaagse op sleehakken en kwam trots aanlopen over de Via Gladiola in Nijmegen. Ada liep dit jaar voor de tweede keer mee en deed dat als eerbetoon aan haar pas overleden man. Emotionele momenten overvielen Ada regelmatig tijdens de tocht door de Gelderse landschappen.

De wandeltocht bracht Ada vrijdagmiddag tijdens de laatste dag nog langs een kerk. Daar werden zij en de drie andere vrouwen waar ze samen mee liep, overvallen door emoties. 'We zeiden tegen elkaar: we gaan even een kaarsje branden voor onze mannen. Want we hebben alle vier geen man meer.'

De emoties overvielen Ada 'als een idioot'. 'Huilen geblazen. Dat gebeurt en daar kan je niks aan doen', zegt de Zoetermeerse. Vorig jaar kon haar man Ada nog opvangen bij de finish. 'Hij was toen beretrots. Nu staat hij er niet, dat blijft toch wel heel moeilijk.' Ada besloot na het overlijden van haar man toch weer opnieuw de Vierdaagse te lopen.

160 kilometer op sleehakken

Ondanks de emotionele lading gaan de 160 kilometers op sleehakken haar goed af. 'Mijn voeten doen het beter dan vorig jaar. Ik heb maar een blaar aan mijn kleine teentje en verder niks. Ook met de meiden gaat het goed.'

Toch blijven de sleehakken volgend jaar tijdens de Vierdaagse in de kast liggen. 'Nu denk ik echt dat ik hem volgend jaar niet meer ga lopen. Het is best geweest zo.'