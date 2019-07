Het is vakantie! En zo wordt het helemaal een feest.

Plan je reis goed

Niet alleen in Nederland is de zomervakantie begonnen, in heel Europa gaan mensen nu op vakantie. Gevolg: overvolle snelwegen richting de zon. De ANWB waarschuwt al dat zaterdag waarschijnlijk heel druk zal gaan worden. Zorg er daarom voor dat je voorbereid op weg gaat. Bestudeer je route en kijk waar het mogelijk druk wordt en welke grote steden je onderweg passeert. Stem je vertrektijd hierop af, zodat je de drukste punten (bijvoorbeeld Brussel en Parijs) niet in de spits hoeft te passeren. En zorg voor voldoende eten en drinken in de auto. Voor het geval je onverhoopt toch in een lange file terecht komt.

Offline video's kijken

Ga je met de auto op vakantie met kinderen? Het is dan altijd een grote uitdaging om ze de hele rit rustig te houden. Gelukkig hebben we steeds meer mogelijkheden om ze te entertainen. In Netflix kun je films en series offline beschikbaar maken. De kinderen kunnen dan op de achterbank rustig hun favoriete films en series kijken zonder dat ze deze steeds moeten laden. En het scheelt je ook in dataverbruik.

Kijken de kinderen liever naar filmpjes die op YouTube staan? Tegenwoordig is het ook mogelijk om die offline te bekijken. Hiervoor heb je wel een Premium account nodig. Gelukkig kun je dit een maand kosteloos uitproberen. Precies genoeg voor de vakantie.

Online inchecken

Ga je met het vliegtuig op vakantie? Vrijdag, zaterdag en maandag zijn de drukste dagen op Schiphol, waarbij maandag 29 juli de zwarte zaterdag van de luchthaven is met meer dan 230.000 vertrekkende reizigers. Dat betekent lange rijen. Schiphol adviseert daarom om op tijd aanwezig te zijn. Bij vluchten binnen Europa is dit twee uur voor vertrek, voor intercontinentale vluchten drie uur. Veel eerder komen heeft ook weer weinig zin omdat de incheckbalies dan nog niet geopend zijn. Thuis online inchecken scheelt wel een hoop tijd op de luchthaven, al moet je daarna nog altijd door de security en de paspoortcontrole, waardoor je nog steeds last zult hebben van wachtrijen.

Maak geen dagbudget

Op vakantie wil je natuurlijk genieten. Maar niet iedereen kan onbeperkt geld uit blijven geven op vakantie. Veel mensen maken daarom een dagbudget om zeker te weten dat ze niet te veel geld spenderen. Maar dit werkt vaak averechts, vertelt het NIBUD. Want in het begin van de vakantie wordt het maximum uitgegeven, maar als er dan aan het einde van de vakantie een onverwachte uitgave volgt dan is het niet meer mogelijk om dit te compenseren. Mensen die een maximum over de hele vakantie hebben houden hierin vaak rekening met onvoorziene uitgaven en zijn voorzichtiger met hun uitgaven dan mensen met een dagbudget.

Vraag locals om tips

Een andere tip om niet te veel geld uit te geven is om aan de lokale bevolking te vragen waar zij heen gaan. Zij weten vaak het beste waar je goed kunt eten, zonder teveel geld uit te geven. Zo vermijd je vaak de toeristische plekken. En vaak heb je twee straten verder net zo leuke restaurants, maar dan een stuk goedkoper.

Vakantie thuis

Niet iedereen kan op vakantie in de zomer. Gelukkig is er thuis ook genoeg te doen om er een leuke vakantie van te maken. Een strandvakantie kan tenslotte ook hier in de regio. En daarnaast zijn er veel speciale evenementen. Zo organiseren diverse gemeenten in de regio speciale toeristenmarkten. Soms zelfs met elke week een ander thema. Ook uitermate geschikt voor de toerist in eigen regio.

Ontspan je

Of je nu op vakantie gaat of thuis blijft, het is belangrijk om je goed te ontspannen. Het lichaam heeft af en toe langdure periodes van ontspanning nodig. Een vakantie is daar natuurlijk uitermate geschikt voor, maar als je je hele vakantie vol stopt met dingen die je moet doen, dan komt er van uitrusten en ontspannen nog steeds niets terecht, waarschuwt de GGZ. Zoals je ook thuis niet elke dag wat moet ondernemen en verplicht bent er steeds op uit te trekken. Mensen zijn dan aan het einde van de vakantie vermoeider dan aan het begin. Een dag helemaal niets doen hoort ook bij de vakantie. Waar je ook bent.

LEES OOK: Deze zes dingen zijn onmisbaar voor een geslaagde vakantie