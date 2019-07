NIDA gaat boetes niqab-draagsters betalen

Vrouwen die vanaf volgende maand beboet worden voor het dragen van een boerka of niqab kunnen deze boete doorgeven aan de islamitische partij NIDA. Deze partij gaat de boetes die in heel Nederland aan Niqab-draagsters worden uitgedeeld betalen.

'Dit gaat om grondwettelijke rechten en vrijheden die we consequent voor elkaar dienen te koesteren. Ons initiatief is zowel een helder statement naar de samenleving als een handreiking naar niqab-draagsters', legt Cemil Yilmaz, fractievoorzitter van NIDA in Den Haag, uit. Met ingang van 1 augustus is het verboden om gezichtsbedekkende kleding als een boerka, niqab, integraalhelm of bivakmuts te dragen. De gemeente Den Haag heeft al laten weten dat het actief gaat handhaven op het boerkaverbod. Draagsters van de niqab riskeren een boete van 150 euro.

Volgens NIDA is het boerkaverbod een inbreuk op de vrijheid van godsdienst en is er sprake van symboolpolitiek. Vandaar dat NIDA de boetes die vrouwen krijgen wil gaan betalen. Om dit te kunnen financieren gaat de partij een apart rekeningnummer openen waarop burgers een donatie kunnen doen.

