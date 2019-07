Lokale partijen Westland 'negeren de grondwet'

De zes 'landelijke' politieke partijen in Westland nemen afstand van de drie 'lokale' partijen in de gemeenteraad. De lokalen zorgden er dinsdag voor dat de gemeenteraad in beroep gaat tegen het besluit van onderwijsminister Arie Slob om een islamitische basisschool in Westland toe te staan. De landelijken hebben nu een brief aan de minister geschreven, waarin ze afstand nemen van het dinsdag genomen besluit, meldt mediapartner WOS.

'Het past ons als raadsleden niet om een democratisch genomen besluit te dwarsbomen, maar wij hechten er grote waarde aan om middels dit schrijven afstand te nemen van dit initiatiefvoorstel dat tot onze spijt een meerderheid van de stemmen heeft gehaald', zo is te lezen in de brief.

De drie lokale partijen Westland Verstand, LPF Westland en GemeenteBelang Westland zien de komst van een islamitische basisschool niet zitten omdat dit de integratie van de kinderen, met een veelal buitenlandse achtergrond, niet ten goede zou komen. De drie zijn samen goed voor een meerderheid in de raad. Zij stemden vorige week tegen het opnemen van de school in het zogeheten Plan van Scholen.

'Lokale partijen negeren hoogste rechter en grondwet'



De minister besloot daarop om de raad te overrulen, omdat de Raad van State hem als hoogste rechter had opgedragen die school toe te staan. Deze week stemden de drie er in meerderheid voor om het overrulen van Slob weer aan te vechten bij de Raad van State. Volgens de minister is dat tegen een eerder besluit van de Raad van State in, dat juist stelt dat de gemeente Westland de school gewoon moet opnemen in dat Plan van Scholen.

Dankzij de lokalen richt de gemeenteraad zich nu dus tot dezelfde rechter die zij eerder wilden negeren. Volgens de zes landelijke partijen in de gemeenteraad - CDA, VVD, D66, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie SGP - negeren de tegenstanders niet alleen de hoogste rechter maar ook de grondwet. De vrijheid van onderwijs en de vrijheid van religie zijn daar een belangrijk onderdeel van.