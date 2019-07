Unieke Romeinse tekst gevonden langs 'voorganger RijnlandRoute' bij Valkenburg

Het gaat om een opschrift van het tweede cohort van de Romeinse burgers, een eenheid van het leger dat als aannemer fungeerde en allerlei bouwwerkzaamheden uitvoerde. De afkorting voor het cohort is 'COH II CR' (Cohors II Civium Romanorum) en staat geschreven op de houten paal.

De inscriptie laat zien dat de weg bijna 2000 jaar geleden werd gebouwd. Van alle 470 palen die zijn gevonden is er maar op één een tekst achtergelaten. Volgens de provincie Zuid-Holland is in Nederland nog niet eerder zo'n vondst gedaan.

'Voorganger RijnlandRoute'

Conservator Jasper de Bruin is enthousiast over de vondst. 'Tot voor kort was niet bekend of de Romeinse weg door soldaten, burgers, de lokale bevolking of misschien wel slaven werd gebouwd. Nu blijkt dat bijna 2000 jaar geleden het tweede cohort van de Romeinse burgers de weg aanlegden bij Valkenburg, die als voorganger van de huidige RijnlandRoute gezien kan worden.'

De archeologische vondst wordt de komende tijd verder onderzocht. In 2020 worden de resultaten gepubliceerd.