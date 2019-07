Schedel gevonden aan Morsweg in Leiden

Achter het pand van de Koninklijke Studenten Roeivereeniging Njord in Leiden is vrijdagmiddag een schedel gevonden.

Achter het pand van de roeivereniging wordt gegraven in het water, en bij die werkzaamheden kwam de schedel naar boven. De politie heeft de schedel en enkele botten ter plaatse onderzocht en vervolgens ingepakt en meegenomen. De brandweer heeft nog in het water gezocht of er meer botten of schedels in het water lagen. Volgens een woordvoerder is er niets meer gevonden.

Een van de studenten van de roeivereniging zegt dat ze niet enorm geschrokken zijn. De plek waar de schedel is gevonden ligt vlak bij het Galgewater waar vroeger mensen werden geëxecuteerd. 'Er zal hier nog wel meer op de bodem van het water liggen', zegt hij vrij laconiek. Hij voegt er lachend aan toe: 'de politie vroeg nog of de schedel van een van onze leden was, maar dat is echt niet zo. We missen niemand.'