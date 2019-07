'It's one small step...', toeristische attracties vieren dit weekend vijftig jaar maanlanding

'It's one small step for man, one giant leap for mankind.' Die legendarische woorden van astronaut Neil Armstrong heb je ongetwijfeld wel eens voorbij horen komen in de afgelopen weken. In de nacht van 20 op 21 juli 1969 liepen er voor het eerst mensen op de maan. Dit weekend is dat dus exact vijftig jaar geleden en het kan je niet zijn ontgaan dat dit uitgebreid wordt herdacht. Diverse toeristische attracties in de regio bieden je de mogelijkheid om dit historische moment op een vrolijke manier te beleven of te herbeleven.

'Eh… ja, dat is een hele goed vraag', zegt Rob de Winter van het Museon in Den Haag als hem de cliché-vraag wordt gesteld waar hij was op dat moment. 'Ik was nog een klein ventje, ik denk dat ik in mijn bed lag', lacht hij. Wat hij zich nog wel herinnert zijn de dagen daarna. 'Het werd op de televisie breed uitgemeten. De beelden werden eindeloos herhaald.'

Museon

Het Museon is een van die plekken in de regio waar dit weekend de maanlanding centraal staat. En niet zonder reden: het Museon is de enige plek buiten de Verenigde Staten waar een echt authentiek stukje maansteen te vinden is. Sterker nog: het mag zelfs worden aangeraakt. 'Het is een bruikleen van de NASA. Er zijn er tien op de hele wereld. Negen in Amerika en een bij ons. Je kunt dus in Den Haag de maan aanraken!', vertelt Rob de Winter. 'Het is een apart gevoel', voegt hij eraan toe. 'Het voelt een beetje als leisteen, dat gladde.'

De maansteen ligt in de André Kuiperszaal, waar je de tentoonstelling kunt vinden die samen met de astronaut is gemaakt. Daarnaast is er in het Museon ook nog de tijdelijke expositie 'Reizen in de ruimte'. Hierin kunnen bezoekers spelenderwijs ontdekken aan welke voorwaarden je moet voldoen om zelf de ruimte in te gaan. Alleen dit weekend wordt er bovendien een raket gebouwd in de tuin van het Museon. Het is de bedoeling dat die raket ook afgeschoten wordt. Hoe hoog hij gaat zal afhangen van de hoeveelheid bruistabletten die erin worden gepropt.

Omniversum

Ook bij de buren van het Museon is aandacht voor de maanlanding. In het koepelvormige filmtheater Omniversum draaien twee films op IMAX-formaat, die over dit onderwerp gaan. In de eerste plaats is er de Engelstalige film 'Apollo 11', met niet eerder vertoonde beelden van die eerste maanreis. Hierbij is gebruik gemaakt van origineel beeld- en geluidsmateriaal, dat kort geleden werd ontdekt in de kluizen van NASA. Voor de jongste bezoekertjes is er ook nog 'Fly Me To The Moon'. Dat is een grappige animatiefilm over drie vliegjes, die als verstekeling meegaan op de eerste maanreis. De film is Nederlands gesproken.

Space Expo

Uiteraard staat ook Space Expo in Noordwijk stil bij vijftig jaar maanlanding. Het museum naast ESA ESTEC heeft zelfs een heel vakantieprogramma rondom het onderwerp. Zondag is bovendien de officiële opening van de tentoonstelling 'Vijftig jaar maanlanding', die blijft staan tot en met 5 januari. Op deze tentoonstelling zijn unieke objecten te vinden, die te maken hebben met de eerste bemande reizen naar de maan: de Apollo-missies. Zo kun je je vergapen aan persoonlijke spullen van astronautentrainer Scott Milligan en een origineel ruimtepak van astronaut Fred Haise uit de Apollo 13. Bovendien zijn er alleen dit weekend verschillende lezingen en presentaties in Space Expo.

Duinrell

Iets totaal anders is de nieuwe Zomershow op Duinrell, die zaterdag in première gaat en ook in het teken staat van de maanlanding. Het meerdere malen bekroonde illusionistenduo Scott en Muriel maakte al eerder shows voor het Wassenaarse attractiepark. Ze noemen zichzelf 'The Accidental Illusionists'. Het is een clowneske illusie-act van twee artiesten die proberen zichzelf te lanceren. Uiteraard lukt dat niet zonder slag of stoot. De Zomershow van Duinrell is er tot 1 september drie keer per dag. Voor de show hoeft niet extra te worden betaald.

