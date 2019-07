Man dreigde naaktfoto's te publiceren; OM eist werk en celstraf

Een vrouw uit Wassenaar was zo bang dat naaktfoto's van haar bij haar familie of zelfs op een raam van de Hema zouden belanden, dat ze Harry A. uit Hellevoetsluis daar in totaal ruim 37.000 euro voor betaalde. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste vrijdag een werkstraf van 240 uur en drie maanden cel voor de langdurige afpersing. Het geld moet hij in termijnen terugbetalen.

Steigerbouwer Harry A. (32) en zijn slachtoffer kregen in januari 2016 contact met elkaar via een chatsite. Volgens de vrouw hebben ze elkaar ook ontmoet, maar de verdachte ontkent dat. De twee stuurden over en weer foto's en Harry A. vroeg al snel om geld, met als dreigement dat hij de plaatjes zou verspreiden. In het dossier zit volgens het OM 'een batterij aan chats met scheldwoorden'. De vrouw maakte telkens geld over.

De chantage ging zelfs nog even door nadat de politie in december vorig jaar in Hellevoetsluis met een zogeheten 'stopbrief' voor de deur stond. Harry werd eind januari gearresteerd en zat 88 dagen in voorlopige hechtenis. 'Maar het slachtoffer van afpersing zat meer dan twee jaar gevangen', stelde de officier van justitie vrijdag.

Drugsverslaving

De rechter vond het opmerkelijk dat er zoveel geld is afgetroggeld. 'Hoe is het zo ver gekomen?' De verdachte heeft alles bekend: hij had dringend geld nodig vanwege zijn drugsverslaving. Na zijn voorlopige vrijlating is hij begonnen met het terugbetalen van de 37.000 euro. Dat was een voorwaarde van de schorsing: hij boekt 200 euro per week over. Inmiddels heeft hij 1900 euro betaald. De vrouw was niet aanwezig in de rechtszaal om hierop te reageren.

Tijdens de rechtszaak maakte Harry zich even zorgen, omdat hij honderd euro achterliep. 'Moet ik dat vandaag gelijk betalen?', vroeg hij aan de rechter. Dat was niet nodig. Voor de officier van justitie hoeft hij evenmin terug in de gevangenis. De eis is negen maanden cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk plus een werkstraf van 240 uur.

Geen contact, wel betalen

Voorwaarde is onder meer een contactverbod (niet mailen) met het slachtoffer, maar wel doorgaan met betalen. De advocaat vond dat de geëiste taakstraf dat terugbetalen in de weg stond. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.