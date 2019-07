Elektrisch fietsen? 'Accu niet 's nachts opladen, wél bij een rookmelder'

De accu van je fiets opladen terwijl je niet thuis bent. Veel mensen doen het. Maar is het wel verstandig? Robert van den Ende, brandonderzoeker bij brandweer Haaglanden, noemt het 'niet slim'. 'Laad de batterijen alleen op onder toezicht én in de buurt van een rookmelder', zegt hij.

Vrijdagavond nog brandde de woonkamer van een appartement in Alphen aan den Rijn volledig uit, doordat een fietsaccu vlam vatte. Volgens Van den Ende moet de brandweer steeds vaker uitrukken voor batterijen die in brand vliegen.

'Fietsaccu's zijn niet gevaarlijk', benadrukt de brandonderzoeker. 'Alleen moet je er wel goed mee omgaan. Als je ze op een normale manier gebruikt, dus zoals is voorgeschreven, dan is er weinig aan de hand.' En daar gaat het volgens een medewerker van Bakker Fietsen uit Alphen aan den Rijn juist mis, zegt hij. 'Niet de accu's, maar de gebruikers zijn gevaarlijk.'

Instructies

'Wij geven bij verkoop altijd duidelijke uitleg over hoe een accu gebruikt moet worden, maar er zijn genoeg mensen die daar niet naar luisteren.' Volgens de medewerker van de fietsenwinkel is de meest gemaakte fout dat mensen niet opletten en de oplader verkeerd neerleggen, in de zon en uit het zicht. 'Met een telefoonoplader kom je daar meestal nog goed mee weg, maar die fietsaccu’s zijn een stuk sterker en dus ook gevaarlijker.'

Van den Ende wil mensen op het hart drukken fietsaccu's alleen op te laden als er iemand bij is. 'En in de buurt van een rookmelder, op een stabiele plek. Laat ze na een lange fietstocht ook even rusten. Eerst vol gebruiken en daarna meteen volpompen met stroom is niet verstandig. Mensen moeten uitrusten, batterijen moeten dat ook.'

Niet zelf rommelen

Hans de Bruin van Gek Van Fietsen uit Alphen aan den Rijn zegt nog nooit een klant te hebben gehad waarvan de accu in brand is gevlogen. Maar hij denkt wel dat mensen zelf aan accu's rommelen als er een probleem mee is. 'Dat is gevaarlijk. Mensen die er geen verstand van hebben, proberen dan zelf te rommelen met de accu om hem te maken. Dat moet je nooit doen.'

De Bruin heeft een duidelijk advies: 'Breng een accu altijd naar een deskundige'. Ook wijst hij erop dat mensen goed de adviezen van de fabrikant moeten lezen in de gebruiksaanwijzing. 'Want elke accu werkt weer iets anders.' Volgens Van den Ende zijn accu's die zijn gevallen kwetsbaarder. 'Die moet je meteen laten checken!'

Heel veel water

Mocht het toch gebeuren dat een accu in brand vliegt, dan moet je 'heel veel water' gebruiken, zegt Van den Ende. 'Het liefst onderdompelen. Zodra je ziet dat de batterij bol gaat staan en gaat roken, moet je zo snel mogelijk deuren en ramen dicht doen en wegwezen.' De rook die vrijkomt is giftig. 'Dat moet je niet willen inademen.' Daarnaast bestaat de kans dat de accu kan ontploffen.

Van den Ende wijst nog op een aantal tips, die te vinden zijn op de website van Brandweer Nederland:

Gebruik alleen de originele oplader die bij het apparaat geleverd wordt

Haal de stekker uit het stopcontact als de batterij vol is

Laad de batterij minstens eens in de drie maanden op

