ADO Den Haag raakt Nasser El Khayati kwijt aan Qatar SC

De transfer komt niet als een verrassing, want bij ADO heeft El Khayati een sterk seizoen achter de rug. Het afgelopen jaar scoorde hij zeventien keer en gaf hij twaalf assists. Een paar weken geleden liet hij al weten dat er mooie clubs voorbij waren gekomen.

ADO huurde El Khayati in het seizoen 2016/2017 voor een half jaar van Queens Park Rangers. Daarna mocht hij weg bij die Engelse club, waarna hij definitief naar Den Haag vertrok. In Nederland speelde hij nog voor FC Den Bosch, NAC Breda en de amateurs van Kozakken Boys.

Vaker belangstelling

De afgelopen twee seizoenen stond El Khayati vaker in de belangstelling van diverse clubs. Uiteindelijk wist ADO hem telkens aan boord te houden. Welk bedrag er met de transfer is gemoeid, is niet bekend. Bij Qatar SC wordt El Khayati teamgenoot van voormalig topspits Samuel Eto'o.

'De gesprekken verliepen niet altijd even soepel, maar het is voor alle partijen fijn dat er nu duidelijkheid is over de toekomst van Nasser', aldus Jeffrey van As, technisch manager bij ADO. 'We gunnen hem deze transfer van harte, maar wilden hem uiteraard wel tegen de juiste voorwaarden laten vertrekken. In onze ogen is dat gelukt. We zullen nooit vergeten wat Nasser voor onze club heeft betekend.'

