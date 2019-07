Geen inkomen voor ernstig zieke Alexandra uit Katwijk, Johan Derksen komt in actie

'Ze is een ontzettend stoer wijf en die heb ik in twee maanden werkelijk af zien takelen tot een heel breekbaar meisje. Dat is hartverscheurend.' De Katwijkse zangeres Alexandra Jolanda (AJ) Plug en haar man en gitarist Klaas Kuijt zijn ernstig ziek. De blueszangeres was de chauffeuse van de bekende voetbalanalist Johan Derksen. Hij zet zich nu in voor de twee, zodat ze zich op financieel gebied voorlopig even geen zorgen hoeven te maken.

Geld komt er nu namelijk niet binnen. Alexandra heeft slokdarmkanker en Klaas wacht op dit moment op een hele zware, riskante operatie. 'Het zijn muzikanten, en ze kunnen nu niets. Daarom organiseren we twee benefietconcerten voor ze. Eentje in Katwijk en eentje in Assen. Zodat ze zich - buiten de zorgen over de ziekte - even niet druk hoeven te maken over geld. Want dat is van de een op de andere dag weggevallen.'

De ziekte van het muzikale duo gaat Derksen duidelijk aan het hart. Hij vertelt dat het twee hele normale, hardwerkende mensen zijn. De afgelopen maanden bracht hij veel tijd door met zijn chaffeuse Alexandra die hem van hot naar her bracht.

'Dan schrik je enorm'

'Ik zat heel veel met haar in de auto, vertelt hij. 'Van Grolloo (waar Derksen woont, red.) naar de uitzendingen van Veronica Inside, maar ook zes weken lang tijdens mijn theatertour. Dan kom je in Maastricht, in Middelburg, dat soort uithoeken van het land. Dus dan zit je weleens tot half 3 's nachts met elkaar in de auto.'

Derksen vertelt dat Alexandra van de een op de andere dag niets meer kon eten. 'Dan denk je eerst: het is een griepje, weet je wel, dat soort geneuzel. Maar toen ze bij de dokter was geweest, bleek ze slokdarmkanker te hebben. Nou, daar schrik je enorm van hoor. Dan komt het allemaal plotseling heel dichtbij.'

Doorbraak

Alexandra is naast chauffeur van Derksen ook blueszangeres. Blues is het muziekgenre dat de voetbalanalist een enorm warm hart toedraagt. Naast het verkondigen van zijn mening over voetbal op televisie, heeft Derksen de afgelopen jaren meerdere keren in het theater gestaan met shows over de blues. Alexandra en haar man Klaas waren volgens Derksen in dat genre aan het doorbreken in Nederland.

'Ze hebben heel lang in het buitenland gewerkt. De laatste jaren zijn ze in Nederland actief en dat ging hartstikke goed. Ze stonden op allerlei zomerfestivals gepland, maar door al deze ellende, dubbele ellende eigenlijk, zo kan je het wel noemen, stort hun hele wereld na jarenlang ploeteren in.'

Grote naam

Om Alexandra en Klaas op het financiële gebied te ontlasten, staan er binnenkort dus twee benefietconcerten op het programma. Onder andere eentje in het Katwijkse zalencentrum TriPodia. 'Die in Assen stond al gepland, maar omdat ze uit Katwijk vandaan komen, vonden we het ook leuk om er daar eentje te organiseren. Onder andere Danny Vera komt, Theo van Es uit Leiden en de Haagse band The Clarks.'

Ook Lee Towers zou komen optreden, maar hij bleek een dubbele boeking te hebben. Maar, voor hem in de plaats komt nu een grote naam uit de blueswereld: Laurence Jones. 'Ja, die is echt heel groot', zegt Derksen.

Voor het muziekduo volgen nu zware weken, dan wel niet maanden. Derksen: 'Voor Alexandra begint aankomende woensdag een kuur van vijf weken chemo en bestralingen. Daarna gaan ze kijken of de kanker kleiner is geworden om te kunnen opereren. Maar er is geen enkele zekerheid. Klaas moet een zware en riskante operatie ondergaan.'

'Overweldigend'

Op Facebook laten Alexandra en Klaas weten alles 'overweldigend' te vinden. 'Het is overweldigend en doet ons goed. We zijn er stil van. Thank you, thank you.'

Kaartjes voor het benefietconcert op donderdag 22 augustus in Katwijk zijn hier te bestellen.

