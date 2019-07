Musical The Lion King neemt afscheid van Scheveningen

Nog één keer opent zondagmiddag het doek en na een ongetwijfeld staande ovatie is het - in ieder geval voorlopig - afgelopen. The Lion King in Scheveningen stopt en dan komt er een eind aan een periode van drie jaar waarin de musical acht keer per week in het AFAS Circustheater werd opgevoerd.

De huidige productie ging op 30 oktober 2016 in premiere. In totaal zijn er 1139 voorstellingen gespeeld voor 1,7 miljoen bezoekers. Albert Verlinde van Stage Entertainment Nederland: 'Toen we The Lion King begin 2016 aankondigden waren de reacties meteen veelbelovend. Het publiek is in groten getale naar het theater gekomen, de voorstelling ontving maar liefst twee keer de Publieksprijs voor Beste Musical en mag zich inmiddels de best bezochte musical in Nederland ooit noemen.'

Dat klopt op zich wel, maar daar zijn ook de cijfers van een eerdere productie bijgeteld. De musical met Simba, Nala, Timon en Pumbaa en natuurlijk met de muziek van Elton John en Tim Rice stond van 2004 tot 2006 ook al in Scheveningen. In die twee jaar bezochten eveneens 1,7 miljoen mensen het theaterstuk. In totaal dus 3,4 miljoen bezoekers en dat is een record. 'En nooit eerder was een Disney-musical zo lang te zien in het Circustheater', zegt Omroep West presentator en musicalkenner Patrick van Houten. 'Dat zegt iets over de aantrekkingskracht van de voorstelling.'

Nog een paar cijfers

Iedere dag waren er zo'n 150 mensen nodig om de musical op de planken te brengen. De afgelopen jaren stonden er in totaal 86 acteurs uit 17 landen op het podium en waren er 47 kinderen nodig om de rollen van de kleine Simba en Nala te spelen. Om de dieren tot leven te wekken waren er 404 maskers, kostuums en poppen nodig.

Van de uitgestrekte vlakte met leeuwen gaat het AFAS Circustheater nu over op Rusland en Parijs met de musical Anastasia. Die gaat in september in première. En Simba en zijn vrienden? Het is volgens Stage Entertainment niet uitgesloten dat de Lion King toch nog eens terugkomt.