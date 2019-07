Studenten TU Delft naar finale hyperlooprace

De studenten van de TU Delft mogen in de nacht van zondag op maandag meedoen aan de finale van de hyperlooprace in het Amerikaanse Hawthorne. De Atlas 02, zoals het Delftse voertuig heet, voldeed op zaterdag aan alle 122 veiligheidseisen en is een van de vier capsules die zondagnacht door de hyperlooptunnel mag in een poging het wereldrecord te verbeteren.

De Hyperloop Pod Competition is een wedstrijd georganiseerd door SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Tesla-oprichter Elon Musk. De voertuigen gaan allemaal door een vacuümbuis van een kilometer lang. Door de lage luchtweerstand zou het mogelijk moeten zijn hoge topsnelheden te halen en zelfs sneller dan het geluid te gaan. Zo gaat de Atlas 02 van 0 tot 100 kilometer per uur in 1,2 seconde. Op termijn zou je met een hyperloop binnen een half uur van Amsterdam in Parijs moeten kunnen zijn.

Op dit moment staat het wereldrecord op 467 kilometer per uur, neergezet door de Duitse universiteit van München. Het team van veertig Delftse studenten denkt in de finale een topsnelheid te kunnen halen van meer dan 600 kilometer per uur. Of het die snelheid ook echt weet te halen, zal in de nacht van zondag op maandag blijken. Alle vier de teams krijgen maar één kans. Vorig jaar had het team uit Delft tijdens de finale een technisch probleem en kwam het uiteindelijk niet verder dan een snelheid van 142 kilometer per uur, dat was nog altijd goed voor de tweede plaats.

Zonder te crashen

Er hadden zich 22 teams opgegeven voor de competitie. Deze werden allemaal onderworpen aan 122 veiligheidstests. Zo is het een voorwaarde voor de competitie dat de voertuigen na die kilometer zelfstandig en zonder te crashen binnen dertig meter kunnen remmen. Uiteindelijk werden de vier beste teams geselecteerd die zondag mee mogen doen aan de grote finale. Naast de TU Delft en de Duitse wereldrecordhouders maken twee Zwitserse teams nog kans op de prestigieuze titel. De TU Delft won de eerste editie van de wedstrijd in 2016, de twee titels erna gingen naar de universiteit van München.

