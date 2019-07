Robin Haase wint opnieuw dubbeltoernooi Umag

Robin Haase heeft zijn dubbelspeltitel in Umag met succes verdedigd. Aan de zijde van Oostenrijker Philipp Oswald versloeg de 32-jarige Hagenaar in de finale het Oostenrijkse duo Marach/Melzer in een spannend duel. De partij duurde drie sets, waarbij de beslissing viel via een supertiebreak. Haase won uiteindelijk met 7-5, 6-7 en 14-12.

Het was voor Haase de eerste dubbeltitel van het jaar, nadat hij eerder twee finales verloor. Vorig jaar won de Hagenaar drie dubbeltoernooien op de ATP-tour, waaronder die van Umag. Vorig jaar speelde Haase al die toernooien met Matwé Middelkoop. Dit jaar wisselen de partners van de Hagenaar, want hij haalde eerder dit jaar de finale in Doha met Middelkoop en in Monte Carlo met Wesley Koolhof.

In de finale hadden Haase en Oswald al kansen om het duel in de tweede set te beslissen, maar in de tiebreak verloor het dubbel die set alsnog. In de supertiebreack die volgden sloeg het koppel alsnog toe. Het is voor Haase zijn zesde dubbelspeltitel in zijn loopbaan. In het enkelspel verloor de Hagenaar eerder deze week al in de eerste ronde.