Vijftigste verjaardag maanlanding gevierd: 'Grootste avontuur van de mensheid ooit'

Voor Space Expo is de vijftigste verjaardag van de maanlanding een reden voor een groot feest. 'Het is vandaag precies 50 jaar geleden dat Neil Armstrong uitstapte en zijn voetafdruk op de maan zette en de beroemde woorden 'een kleine stap voor een mens, een reuzensprong voor de mensheid' uitsprak, en dat is het vieren wel waard', legt Van den Berg uit.

De maanlanding was een van de belangrijkste gebeurtenissen uit de twintigste eeuw. Eén waarvan bijna iedereen van iets boven de vijftig nog precies weet waar hij of zij op dat moment was. Voor Van den Berg is dit niet anders. Het was één van de redenen dat hij dit werk is gaan doen. 'Ik was vijf en lag in bed en werd door mijn ouders uit bed gehaald, want het werd midden in de nacht live uitgezonden, en voor de televisie gezet. Zo van je moet kijken: dit is belangrijk.'

Spookachtige beelden

De beelden staan de directeur nog helder voor ogen. 'Ik zie die spookachtige beelden op een klein zwart-wit televisietje en ik zie Neil en ik zit met open ogen te kijken. Ik kan het me nog levendig herinneren. Het is een van mijn oudste herinneringen en ik denk dat ik het hieraan te danken heb dat ik nu hier zit.'

De landing heeft niet alleen op Van den Berg diepe indruk gemaakt, uit de grote belangstelling op zondag blijkt wel dat de maanlanding nog steeds leeft. 'Het is vandaag mooi weer, maar toch zie je dat veel mensen hier naar toe komen. Het was natuurlijk ook ontzettend in het nieuws, je moet wel op een andere planeet hebben geleefd wil je het niet meegekregen hebben. Het is nog steeds de grootste reis, het grootste avontuur, van de mensheid ooit.'

Bijna onmogelijk

Toch blijkt dat zelfs vijftig jaar later bezoekers nog steeds sceptisch zijn. Meer dan eens hoor je mensen zeggen dat de maanlanding niet echt gebeurd kan zijn en dat het opgenomen moet zijn in een studio. Van den Berg begrijpt die mensen wel, maar kan het niet laten uit te leggen dat de landing echt is. 'Het was een wonderbaarlijke reis en met de technologie van 50 jaar geleden was het ook bijna onmogelijk', begint hij zijn uitleg.

'Er is zoveel geld in geïnvesteerd. En Amerika moest ook wel want Rusland was nieuwe raketten aan het lanceren en satellieten aan het lanceren en als Amerika niet zijn spierballen op die manier had laten zien was de ruimtewedloop door Rusland gewonnen, met misschien wel alle militaire consequenties van dien', vervolgt de directeur bevlogen. 'Dan kun je zeggen 'het lukt niet dus we doen net alsof', maar zoiets komt altijd uit. We kunnen hier nog geen rijksbegroting voor prinsjesdag geheimhouden, dus laat staan zoiets groots. We vliegen naar alle planeten toe, als we dat kunnen dan kunnen we dit ook. Nee die maanlanding is echt gebeurd.'

Weggeblazen vlag

Een van de redenen dat mensen nog steeds twijfelen of de maanlanding echt gebeurd is, is de afwezigheid van de vlag die Armstrong geplant zou hebben. Ook hier is volgens Van den Berg een goede verklaring voor. 'In principe blijft alles staan op de maan omdat er geen wind of regen is. De voetafdrukken zijn dan ook blijven staan, maar die vlag hadden ze te dichtbij de maanlander geplaatst, dus toen die opsteeg is de vlag weggeblazen en die ligt nu ergens in het maanstof. Maar bij alle latere landingen hebben ze de vlag honderd meter verder geplaatst, dus die vlaggen zijn wel blijven staan. Leuk feitje is dat de straling van de zon op de maan zo intens is dat de vlaggen helemaal verbleekt zijn. Dus nu staan er zes witte vredesvlaggen op de maan en dat vind ik wel heel mooi.'

De festiviteiten in Noordwijk bestonden zondag onder meer uit diverse lezingen en de opening van een speciale expositie over de maanlanding. Deze expositie is nog tot 5 januari volgend jaar in het Space Expo te zien. Van den Berg is erg tevreden over de dag. 'Er liepen mensen van de Star Trek vereniging in uniform en we hadden een hele interessante lezing van professor Frank Israël. Het was heel druk. Mensen hebben het nieuws gezien en willen dit echt van dichtbij meemaken.'

Maanresorts

Nu het 50 jaar geleden is dat de mensheid voor het eerst op de maan landde, is het ook het moment om vooruit te kijken naar de komende vijftig jaar. Wat gaat er gebeuren? Wordt de maan toegankelijker en krijgen we zelfs resorts op de maan? Van den Berg heeft daar wel zo zijn ideeën over. 'Vijftig jaar geleden dacht ik dat dit nu wel zover zou zijn, maar we zijn niet meer terug geweest naar de maan tot nu. Er is een nieuwe maanrace aan de gang. Amerika wil over vijf jaar terug naar de maan, onder meer met de eerste vrouw.'

'Als we er naar toe gaan doen we dat om te blijven. We bouwen een maanstation zodat de maan als springplank kan dienen naar andere planeten. En als het allemaal wat gewoner en betaalbaarder worden dan zullen we ook nog wel een maanresort krijgen waar we als toerist naar toe kunnen en met 1/6e zwaartekracht allemaal gekke dingen kunnen doen. En als dat echt mogelijk en betaalbaar wordt, dan sta ik zeker vooraan.'