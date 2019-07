Handtekeningenjacht en 'kippenvel' bij Beugelsdijk op open dag ADO Den Haag

De open dag van ADO is voor het grootste gedeelte het toewerken naar het moment suprême: de presentatie van de spelers. In de vier uur die daar aan voorafgaan is er genoeg te doen in en rond het Cars Jeans Stadion. Van springkussens en kleine voetbalveldjes op de parkeerplaats tot een rondleiding door de voetbaltempel.

'Er zitten wel wat talenten tussen', zegt een van de mannen die de techniektraining op het veld in het stadion leidt. 'Maar het was een open inschrijving en het doel is dat de kinderen het leuk hebben. Daar gaat het om vandaag', zegt de trainer, terwijl hij een bal hard naar een van de profvoetballers in de dop speelt. 'Sneller, sneller', coacht hij vervolgens.

Sjaak Polak

Dan is het om twee uur 's middags eindelijk zover. Als eerste wordt de trainersstaf van de ADO-vrouwen het podium opgeroepen. Onder luid gejuich neemt verloren zoon Sjaak Polak het applaus in ontvangst. De man die volgend jaar eindverantwoordelijk is loopt een ereronde en roept het publiek op om ook op vrijdagavond de auto te pakken richting het stadion. Zijn vrouwenteam speelt dan de eredivisieduels.

Heel de familie van Demi is voor Feyenoord. Maar Demi is voor ADO Den Haag- Foto: Omroep West



Na de vrouwen is het tijd voor de mannen. Perschef Ronald van der Geer bouwt de spanning op. Na de trainingsstaf komen de spelers die volgend seizoen vooral minuten gaan maken in het tweede team van de residentieclub. Steeds meer wordt er naar het hoogtepunt toegeleefd. Op een gegeven moment hebben twee spelers nog geen acte de présence gegeven.

Jongensdroom

'Wie missen jullie nog?', vraagt Van der Geer. 'Beugelsdijk!', roept het publiek. En terwijl iedereen zijn naam scandeert, komt de verdediger het podium op. 'Kippenvel', zegt Beugelsdijk daarover. 'Het went nooit.' Als even later zijn Haagse maatje Lex Immers ook een rondje langs het publiek heeft gelopen is het voor de kinderen tijd voor de handtekeningenjacht.

Voor rechtsback Milan van Ewijk is het allemaal nieuw. De verdediger kwam deze zomer over van tweede divisionist Excelsior Maassluis. 'Het is een jongensdroom die uitkomt', zegt hij glunderend. 'Ik ben nu aan het genieten. Ik moet eerlijk zijn. Ik had wel wat spanning. Maar het is prachtig om mee te maken.' Daarna draait hij zich om. Er staan kinderen te wachten die zijn handtekening willen hebben.

El Khayati

Beugelsdijk, Immers en Nasser El Khayati zijn de namen die het vaakst worden genoemd als er wordt gevraagd naar de helden van de kinderen. Teleurstelling is er dan ook als blijkt dat El Khayati niet aanwezig is omdat hij een transfer probeert rond te krijgen. 'Dan maar Danny Bakker, die is ook goed.'

Maar ook Elson Hooi en Robert Zwinkels hebben fans onder de jonge supportersschare van ADO. 'Ik ben zelf keeper geweest en daarom fan van Zwinkels', zegt een jongen. 'Elson Hooi is mijn favoriet. Hij is klein en snel', zegt een bewonderaar van de vleugelflitser.

Krabbels

Ondertussen blijven de spelers hun krabbels neerzetten. 'Ik heb nog geen lamme handen', zegt Beugelsdijk. 'Ik ben ook pas net begonnen. Ik heb een makkelijke handtekening, maar niet zo makkelijk dat ze hem kunnen vervalsen.' Terwijl de publiekslieveling weer gewillig poseert voor een foto, wordt er alweer een nieuw papiertje onder zijn neus geschoven. Dichter bij de spelers zullen de kinderen bijna niet komen.

Is dit de aanval van ADO Den Haag over twintig jaar? - Foto: Omroep West

