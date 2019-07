Drie zwemmers overleden bij Den Haag en Wassenaar

Kort daarvoor was bij het Zuiderstrand in Den Haag één man in de problemen geraakt. Ook hij is op het strand gereanimeerd en ter plaatse overleden.

Bij beide reddingsacties rukten de hulpdiensten massaal uit. Bij Wassenaar werd met bootjes van de brandweer en de reddingboten van de KNRM gezocht in de zee naar de drenkelingen. Daar was in eerste instantie ook een melding van een derde drenkeling, maar dat was loos alarm. Ook werden traumaheli's ingezet en de speciale zoekhelikopter van de politie.