Messteker Malek F. krijgt geen celstraf, wel tbs

De rechtbank heeft Malek F. tbs met dwangverpleging opgelegd. De in Syrië geboren Palestijn stak op Bevrijdingsdag 2018 drie willekeurige mensen neer op het Johanna Westerdijkplein in Den Haag. Zij raakten levensgevaarlijk gewond. De vraag was steeds: gaat het hier om een terreurdaad of de daad van een verwarde man? De rechter heeft gekozen voor dat laatste, waardoor F. geen celstraf krijgt opgelegd.

Volgens de rechtbank was de man volledig ontoerekeningsvatbaar en was hij volledig onder invloed van zijn psychose. 'De daden doen denken aan een terroristische aanslag', oordeelde de rechtbank maandag. Maar volgens de rechter valt niet te concluderen dat hij een terroristisch oogmerk had.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) ging F. ervan uit dat de politie hem dood zou schieten bij zijn aanhouding. Het OM verdacht F. wel van terroristische bedoelingen en had vijftien jaar en tbs met dwangverpleging geëist. Volgens de rechtbank was de 32-jarige Syriër echter niet van plan 'de Nederlandse bevolking bewust vrees aan te jagen'.

'Ik wens een beter leven voor de slachtoffers'

Tijdens een eerdere zittingsdag werden er aangrijpende slachtofferverklaringen voorgelezen. Een slachtoffer vertelde dat hij nog steeds iedere dag last heeft van de aanval. 'Als ik de deur uit moet, krijg ik hartkloppingen. Ik heb hoofdpijn en gebruik slaapmedicatie. Ik vind dat deze verdachte het hellevuur verdient.'

Volgens de advocaat van F. heeft de ggz-instelling waar de man verbleef flinke steken laten vallen. De Syriër gaf aan veel spijt te hebben van zijn daden. 'Ik wens een beter leven voor de slachtoffers. En ook voor mezelf', vertelde hij de rechter.

Gevlucht uit Syrië

Deskundigen zeggen dat F. een stoornis heeft en dat hij handelde in een psychose. Hij had last van wanen en dacht dat 'duivelsaanbidders' hem achtervolgden. Hierdoor is hij volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard.

F. en zijn familie waren gevlucht uit Syrië. De vader van F. was tijdens de vlucht overleden en F. voelde zich daar enorm schuldig over. Sindsdien zou het bergafwaarts met hem zijn gegaan. Hij had sinds 2015 last van psychische problemen en het ging steeds slechter met hem. De familie van F. klopte al maanden aan bij politie en hulpinstanties omdat ze zag dat het niet goed met hem ging.

