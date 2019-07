Vader stapt naar rechter om IQ-test voor dochter af te dwingen bij school

De vader van een leerling van basisschool de Tweeklank in Hazerswoude Rijkdijk is naar de rechter gestapt omdat hij het niet eens is met het schooladvies voor zijn dochter. De school zegt dat het meisje het beste naar vmbo kader kan. De vader eist dat de school een IQ-test afneemt bij zijn dochter.

De dochter gaat na de zomervakantie naar de middelbare school. Afgelopen schooljaar had basisschool de Tweeklank met de vader al wel gesproken over een IQ-test, maar zag daarvan af. Volgens de vader heeft de school daarmee een belofte gebroken.

De rechter in Den Haag lijkt niet veel begrip te hebben voor de vader en vroeg hem waarom hij niet zelf een IQ-test heeft laten doen. 'Dan zeg je als ouder: dan doe ik dat', meende de rechter. 'Dat was bovendien veel goedkoper dan deze procedure hier.' De school had hem in december vorig jaar en in februari al laten weten dat ze een IQ-test niet nodig vond. De vader had voldoende tijd om zelf het initiatief te nemen, aldus de rechter.

Test geeft geen goed beeld

Volgens de vader is een IQ-test ook een kostbare zaak voor hem. 'Ik heb maar een kleine beurs', zei hij. Bovendien heeft hij de steun nodig van de moeder van de dochter als hij op eigen initiatief een IQ-test laat afnemen, terwijl hij met zijn ex-vrouw geen goede relatie heeft.

Ook de Tweeklank zegt dat er toestemming van de moeder nodig is als de school de IQ-test afneemt. Maar ook de moeder zou de IQ-test niet zien zitten. Tijdens de rechtszaak verklaarde de advocate van de school dat een IQ-test niet in het belang van de dochter zou zijn. 'De IQ-test geeft geen reëel beeld. Het doet haar eerder kwaad dan goed.'

VMBO-K

Een IQ-test zou ook niets veranderen aan het schooladvies van de Tweeklank over het vervolgonderwijs voor de dochter. De Tweeklank meent dat ze het beste naar het vmbo-k kan gaan. Volgens de school zou de vader graag gezien hebben dat in het advies ook de havo nog als mogelijkheid zou worden genoemd.

De vader verklaarde maandag echter dat hij het helemaal geen probleem vindt als zijn kind naar het vmbo gaat. 'Het zal me worst zijn. Van belang is dat mijn dochter de juiste opleiding en begeleiding krijgt.' Een IQ-test zou ook kunnen uitwijzen dat in het huidige schooladvies nog teveel gevraagd is van zijn dochter.

De rechter doet op 5 augustus uitspraak.

