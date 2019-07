In Den Haag verdrinken relatief weinig mensen

In Den Haag zijn de afgelopen vier jaar elf mensen verdronken die in Nederland wonen. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek bekendgemaakt. In totaal verdronken er vorig jaar 112 inwoners van Nederland, inclusief migranten. Zondagavond verdronken in de zee twee Polen en een Duitser.

In vergelijking met de landelijke cijfers verdrinken er in Den Haag relatief weinig mensen. In Zuid-Holland zijn er niet meer verdrinkingsslachtoffers dan elders in het land. Het aantal slachtoffers in Den Haag ligt een stuk lager dan in Amsterdam (50), Rotterdam (32) en Utrecht (19).

Ondanks de lange kustlijn van Zuid-Holland, verdrinken er in provincie naar verhouding niet meer Nederlanders dan in andere provincies. Van 2014 tot en met 2018 verdronken er 93 mensen. Qua totale hoeveelheid komt Zuid-Holland daarmee op plaats twee van hoeveelheid drenkelingen, na Noord-Holland (97).

Buitenlandse toeristen

De drie mensen die zondagavond verdronken bij Den Haag en Wassenaar kwamen uit Duitsland en Polen. Doordat er in de kustprovincies 's zomers meer toeristen komen ligt het aantal verdrinkingen hoger dan in de rest van het land.

Als er in Nederland een buitenlander verdrinkt, is dat in een derde van de gevallen een Duitser. In 18 procent van de gevallen ging het om een Pools slachtoffer. Hoeveel toeristen er precies verdronken heeft het CBS niet uitgerekend.

Zestigplussers en kinderen

In 2018 verdronken 89 mannen en 23 vrouwen die in Nederland wonen. Hiertoe behoren ook migranten. Het jaar ervoor waren dat nog 85 mensen. Daarmee is de stijging vorig jaar de grootste sinds 2002, terwijl in de afgelopen decennia het aantal verdrinkingen in Nederland juist fors is gedaald.

Opvallend is dat er vaker ouderen van boven de 60 verdrinken (48 in 2018). Bij jongeren tot 20 jaar is het aantal slachtoffers gelijk gebleven. Onder kinderen tot de 10 is het aantal verdrinkingen flink afgenomen. Verdronken er in de jaren 50 nog meer dan tweehonderd kinderen per jaar, nu is dat gemiddeld acht.

