Extra maatregelen op de weg en bij openbaar vervoer vanwege extreme hitte

ProRail zet extra verkeersleiders en storingsploegen in om problemen snel op te lossen. Volgens de spoorwegbeheerder kan bij temperaturen van boven de 25 graden een spoorstaaf wel 70 graden worden. Bij deze warmte zet staal uit, waardoor een stuk spoorrail van 30 meter een centimeter langer kan worden, wat zou kunnen leiden tot kronkels in het spoor en stilvallende treinen.

Op 30 juni 2006 ontspoorde een trein door spoorspatting op het traject Leiden-Utrecht ter hoogte van Zwammerdam. Vier passagiers raakten toen lichtgewond. Volgens ProRail is het niet zo dat specifieke trajecten gevoelig zijn. 'Spoorspatting kan overal voorkomen, al zijn spoorbruggen wel gevoeliger omdat de bruggen bij warmte makkelijker kunnen uitzetten.' In de toekomst hoopt ProRail met gebruik van bigdata in te kunnen zien welke trajecten gevoeliger zijn voor spoorspatting.

Gestrande trein

Bij het stilvallen van treinen kan de airco in de coupés uitvallen. Als er een storing is, deelt ProRail onder reizigers in een gestrande trein flesjes water uit. Op ongeveer negentig stations zijn inmiddels watertappunten geopend waar passagiers gratis een flesje kunnen vullen met kraanwater, meldt de NS.

De NS gaat zoveel mogelijk moderne Sprinters inzetten die airco hebben. Alleen in uiterste gevallen worden oude dubbeldekkers ingezet die niet over airco beschikken. Op traject Amsterdam - Zandvoort zet de NS extra treinen in om badgasten te vervoeren die verkoeling zoeken in zee.

Drukte rondom Scheveningen

Omdat de Haagse ov-maatschappij HTM veel drukte verwacht in en rondom Scheveningen, worden er extra buschauffeurs en trambestuurders ingezet. Die mogen een ('nette, donkerblauwe') korte broek dragen tijdens hun dienst, meldt een woordvoerster. Daarnaast bereidt HTM zich voor op een toename van het aantal storingen.

Vanaf dinsdagochtend 10.00 uur geldt het hitteprotocol van Rijkswaterstaat. Dat houdt in dat automobilisten die met pech langs de snelweg staan direct worden geholpen. Er wordt dan een berger ingeschakeld die de gestrande automobilist naar een veilige locatie brengt, zoals een tankstation of parkeerplaats.

'Paraplu meenemen, sigaret niet weggooien'

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers zich goed voor te bereiden en voldoende drinkwater mee te nemen, omdat door hitte de concentratie kan afnemen. Ook is het volgens de organisatie handig om een paraplu mee te nemen die als parasol kan dienen als bij pech op hulp moet worden gewacht.

Weggebruikers moeten de komende tijd ook rekening houden met overlast door bermbranden als gevolg van droogte. Rijkswaterstaat roept weggebruikers op om hun sigarettenpeuken niet weg te gooien.