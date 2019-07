Studentenwoningen in oud hoofdkantoor Rode Kruis

Het voormalig hoofdkantoor van het Rode Kruis aan het Leeghwaterplein in Den Haag wordt vooralsnog niet gesloopt. Er komen studentenwoningen in het markante pand. Op die manier hoopt Den Haag het grote tekort aan woonruimte voor studenten in de stad een beetje in te lopen, staat in een brief van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

Het Rode Kruis was jaren gevestigd in het pand aan het Leeghwaterplein. Begin 2018 verhuisde de organisatie naar een nieuw hoofdkwartier aan de Anna van Saksenlaan in Bezuidenhout. Het meest recent plan van de gemeente voor het gebied ging nog uit van sloop en nieuwbouw van dat oude kantoor tussen de Haagse Hogeschool en de Megastores. Op de begane grond zou ruimte zijn voor commerciële activiteiten, daarboven zouden 130 huurwoningen komen.

Maar dat idee gaat voorlopig in de ijskast, schrijft het stadsbestuur nu. Eén van de belangrijkste redenen daarvoor is dat het aantal studenten in de stad de afgelopen jaren fors is gegroeid. Het college: 'Dat is goed merkbaar in de stad. De problemen bij het vinden van geschikte huisvesting worden groter. Dat hangt samen met de grote vraag naar betaalbare woningen in Den Haag in het algemeen. Daarnaast groeit de Universiteit Leiden sneller dan aanvankelijk werd verwacht.'

Fors aantal woningen nodig

Daarom is een fors aantal nieuwe studentenwoningen nodig: tot 2020 tussen de 1.400 en 1.700 eenheden. Burgemeester en wethouders willen er zelfs nog iets meer. Zij streven naar 1900 studentenwoningen in 2020. Dat moet ook lukken, is de overtuiging, omdat onder meer rond Hollands Spoor flink wordt gebouwd. Het vestigen van studentenwoningen in het oude pand van het Rode Kruis moet daaraan bijdragen. Volgens de plannen is hier plek voor tachtig eenheden. Die komen er voor een periode van vijf jaar. De opening is gepland voor begin volgend jaar.

Het voorstel betekent wel dat er pas later nieuwbouw kan komen. Dat heeft weer als consequentie dat de er voor de gemeente een tekort ontstaat op de exploitatie van de grond van 235.000 euro. De studentenhuisvester DUWO gaat zeer waarschijnlijk de woningen realiseren.

