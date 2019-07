West Wekker: Hitteprotocol van Rijkswaterstaat gaat in

Goedemorgen! Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat gaat vanaf 10.00 uur vanochtend in. Ook de NS, ProRail en HTM hebben al extra maatregelen genomen vanwege de verwachte hitte. Maar wat gebeurt er vandaag nog meer? Je leest het in de West Wekker!

Wat kun je vandaag verwachten?

De rechter doet uitspraak in de zaak tegen jihadist Reda N. uit Leiden en Oussama A., zijn Utrechtse kompaan. Dat gebeurt vanmiddag. De twee Syriëgangers worden beschuldigd van het vechten voor terroristische organisatie IS. Tegen de Leidenaar heeft het Openbaar Ministerie zeven jaar cel geëist.

Rijkswaterstaat neemt extra maatregelen met het oog op de verwachte hitte. Vanaf 10.00 uur geldt het hitteprotocol. Dat houdt in dat automobilisten met pech langs de snelweg direct worden geholpen. Er wordt dan een berger ingeschakeld die de gestrande automobilist naar een veilige locatie brengt, zoals een tankstation of parkeerplaats.

In een seniorenflat in Hillegom is de lift al meer dan twee weken kapot. Honderden bejaarden zijn daar de dupe van. Wij gaan kijken wat er aan de hand is en vanmiddag in het Radio West-programma Studio Haagsche Bluf hopen we het antwoord te hebben.

Het weer: Het is zonovergoten en gaan we de hitte in, die op woensdag en donderdag tot zeer hoge waarden piekt; 34 tot liefst 38 graden.

Beeld: MeteoGroup

Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files.

En dit moet je ook nog weten:

Een op de twintig jonge tieners slikt elke week melatonine als slaapmiddel. Dat is niet zonder gevaar, meldt het AD. Onderzoekers waarschuwen voor het pilletje dat gewoon bij de drogist in het schap ligt: bij verkeerd gebruik kan het slaapproblemen zelfs verergeren.

Hotels in Amsterdam hebben een zeer goede start van het jaar gehad. In de eerste vier maanden werden in de hoofdstad 12,5 procent meer hotelovernachtingen geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar. Steden zoals Den Haag en Maastricht zagen het aantal hotelovernachtingen teruglopen, meldt De Telegraaf.

De Nederlandse ontwikkelingsbank FMO financierde jarenlang met Nederlands overheidsgeld het Ierse beursgenoteerde mijnbouwbedrijf Kenmare, dat sinds 2007 een belastingontwijkingsconstructie via het belastingparadijs Mauritius hanteert. De bank weet ervan, maar zegt er niets aan te kunnen doen, schrijft Trouw.

Vanavond op TV West: Onder de Paraplu

In de realityserie Onder de Paraplu volgt presentator Manuel Venderbos een aantal bijzondere bewoners van de Haagse Stichting Anton Constandse. Want wat weten we nou eigenlijk van mensen met een psychische aandoening? Hoe ziet je leven eruit als je schizofreen bent, borderline of dwangneuroses hebt?

Vandaag een speciale aflevering, want het is een bijzondere dag waar lang naartoe is gewerkt. Skippy, Ane Jan, Wouter, Fay en Tiemen staan vandaag op het podium van Parkpop. Eerder in Onder de Paraplu zagen we hun waanzinnige muziektalenten tijdens de repetities van de Bandsessies. In deze aflevering maken we kennis met Thiemen en Skippy.