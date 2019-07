Reda N. ook in Nederland veroordeeld voor terrorisme?

De rechter doet dinsdag uitspraak in de zaak tegen de Leidse jihadverdachte Reda N. Justitie eiste zeven jaar cel vanwege deelname aan een terroristische organisatie in Syrië en Irak, het voorbereiden van terreuraanslagen en het ronselen van nieuwe IS-leden.

Reda N. vertrok in 2014 naar Syrië om zich daar, volgens justitie, aan te sluiten bij terreurorganisatie IS. De verdachte is dan 19 jaar oud. In 2016 vlucht hij naar Turkije waar hij wordt opgepakt. Samen met een andere Nederlandse IS-strijder, Oussama A. uit Utrecht, krijgt hij zes jaar cel vanwege het deel uitmaken van een terroristische organisatie.

Grote vraag is nu of Reda N in Nederland voor hetzelfde feit veroordeeld kan worden. Volgens zijn advocaat kan dat niet, maar volgens justitie kan dit wel. Er zou sprake zijn van een uitzonderingssituatie. Reda N. heeft namelijk zijn straf nog niet helemaal uitgezeten en zijn zaak is nog niet onherroepelijk, ofwel volledig afgesloten. De rechter zal hier dinsdag een oordeel over vellen.

Poseren met zware wapens 'stoerdoenerij'

Overigens ontkent Reda N. überhaupt voor IS te hebben gevochten. Hij zou in een ziekenhuis in Raqqa juist vrouwen en kinderen hebben verzorgd. Het feit dat hij op foto’s in militaire kleding met zware wapens poseert, was naar eigen zeggen 'stoerdoenerij'. De aanklagers vinden deze beweringen volstrekt ongeloofwaardig, gezien alle verklaringen en andere bewijzen in het dossier.