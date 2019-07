Hardleerse man raakt auto kwijt in Leiden: 'Zijn date kon lopend jaar huis'

Een 21-jarige man uit Oss moest in de nacht van maandag op dinsdag zijn auto inleveren in Leiden. Agenten zagen de auto rijden zonder verlichting. Daarop lieten zij de bestuurder stoppen.

De man uit Oss bleek geen rijbewijs te hebben. Hij blijkt hardleers, want hij werd al acht keer eerder aangehouden terwijl hij achter het stuur zat. En dat bleek niet het enige wat er mis was. De auto waarin hij reed was ook niet verzekerd en had ook geen apk-keuring ondergaan.

De vorige keer was zijn auto al in beslag genomen. 'Maar misschien begreep de bestuurder niet dat hij echt niet mag rijden, want hij had weer een nieuwe auto gekocht', laat een politiewoordvoerder weten. 'Deze auto is ook weer in beslag genomen en de bestuurder is aangehouden.

Volgens de politiewoordvoerder zal de bestuurder bepaald geen goede indruk gemaakt hebben op zijn date. 'Die kon lopend jaar huis.'